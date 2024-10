Andorra la Vella aposta per un projecte publicoprivat d'habitatge davant del Jovial

Andorra la Vella comptarà amb un nou parc d'habitatges publicoprivat que oferirà uns 50 pisos, segons ha anunciat el cònsol major de la parròquia, Sergi González. El projecte es desenvoluparà en el terreny comunal de Terra Vella, situat davant de l'espai Jovial d'Andorra la Vella, amb una superfície edificable de 3.500 metres quadrats.

En la presentació d'aquest projecte, González ha incidit en què el concurs públic sortirà demà publicat al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA), on es detallaran les bases per participar-hi de manera detallada. Els interessats disposaran de 60 dies per presentar les seves propostes, després dels quals tindran sis mesos per desenvolupar el projecte i un període de construcció de 30 mesos. La concessió serà per un termini de 50 anys.

González ha destacat que aquesta iniciativa neix de la voluntat de donar resposta a les sol·licituds del sector privat, el qual ha manifestat interès a col·laborar amb el sector públic en projectes sobre terrenys comunals: "Aquesta col·laboració s'ha donat perquè ens han vingut a veure moltes empreses del sector privat per voler fer coses en terrenys públics", ha apuntalat el mandatari comunal, tot destacant que "tenim aquesta parcel·la disponible i hem decidit provar aquest model de col·laboració publicoprivada".

Així doncs, González ha posat en relleu que aquesta proposta s'emmarca dins el projecte 'Recuperem espais' i que abans d'impulsar-lo s'han dut a terme "diverses consultes amb empreses constructores" com la Confederació Empresarial Andorrana (CEA) i l'Associació de Contractistes d'Obres (ACODA). L'objectiu d'aquestes trobades ha sigut analitzar què és el que va passar la passada legislatura amb el projecte del Cedre, el qual no va prosperar. D'aquesta manera, i "recollint tots aquests neguits", s'ha concebut aquest concurs on el terreny és públic, però la construcció i la gestió va a càrrec del privat.

Finalment, el mandatari comunal ha recordat que en el cas de l'edifici de Santa Coloma el problema principal era que ja hi havia una estructura construïda i unes clàusules que determinaven que "si hi havia algun problema estructural, el concessionari se n'havia de fer càrrec", però que tampoc hi havia uns estudis sobre l'estat d'aquests fonaments. A més, sobre el lloguer del terreny situat a l’Antic Camí Ral per a la creació d’un nou aparcament, González ha asseverat que “amb aquesta nova iniciativa donem vida a un espai que fins al moment estava inutilitzat i responem a una de les necessitats més latents de la població, l’habitatge”.