FEDA redueix un 2,65% la seva petjada de carboni i avança cap a la neutralitat climàtica

El grup FEDA va aconseguir reduir la seva petjada de carboni un 2,65% el 2023, passant de 77.752 a 75.685 tones de CO2eq respecte a l'any anterior. Aquesta reducció s'ha produït gràcies a diverses accions sostenibles aplicades tant per l'empresa matriu com per les seves filials, com FEDA Ecoterm, FEDA Solucions i Ctrasa.

Entre les mesures que han contribuït a aquesta disminució destaquen l'increment de la importació d'electricitat d'origen renovable, acordada amb proveïdors dels països veïns, i les accions d'estalvi energètic implementades al país i dins la pròpia organització. A més, FEDA ha continuat renovant la seva flota de vehicles amb models més sostenibles i ha fomentat la mobilitat ecològica entre els seus treballadors.

FEDA Ecoterm, la filial dedicada a la calefacció urbana, ha reduït un 26,16% la seva petjada de carboni per kWh de calor distribuït, la qual cosa ha generat un estalvi de 3.287 tones de CO2eq. Aquest èxit s'ha aconseguit gràcies a l'adopció de xarxes de calor més eficients i la substitució de calderes tradicionals menys sostenibles.

Amb la mirada posada en la neutralitat de carboni per al 2030, FEDA continuarà impulsant el desenvolupament de l'autoconsum, nous projectes d'energia renovable i l'adquisició de crèdits de carboni per compensar emissions directes. Així, vol seguir liderant la transició energètica al país i col·laborar en l'assoliment de la neutralitat climàtica d'Andorra el 2050.

FEDA realitza voluntàriament el càlcul de la seva petjada de carboni, seguint les normatives ISO 14064 i el Greenhouse Gas Protocol. Aquest càlcul inclou les emissions directes i indirectes derivades de les seves activitats, i el 2023, per primera vegada, també es va incloure el càlcul de la petjada de carboni de Ctrasa, ampliant així l'abast d'aquesta avaluació.