Tot i l’èxit en l’operació d’Evans, el MoraBanc no tanca la porta al mercat

El que en principi podia arribar a ser un complet mal de cap pel MoraBanc Andorra amb la lesió de Shannon Evans, ara ho ha deixat de ser. El base de Connecticut amb passaport guineà es va fer una fractura desplaçada del tercer metacarpià de la mà esquerra durant el partit entre els tricolor i el Leyma Corunya, per la qual cosa va haver de ser operat dimecres passat, 16 d’octubre.

Tot feia semblar que Evans estaria allunyat de les pistes entorn les 12 setmanes, però des del club es va informar que la intervenció va ser tot un èxit. Per això, aquest temps de recuperació molt segurament s’escurçarà, tot i que encara resta veure com avança. Així mateix, també es va esmentar que l’entitat pirenaica aniria segur al mercat per suplir la baixa del jugador, una opció que ara ha anat perdent força.

En aquest sentit, i segons ha pogut saber aquest mitjà, la intenció del MoraBanc era passar pel mercat com a decisió urgent per poder comptar amb un relleu al lloc del base, una operació que si bé ja no es contempla amb aquesta necessitat imperiosa, tampoc han deixat amb la porta tancada. Doncs, «el mercat es mira sempre», asserien, tot assenyalant que sempre hi ha un ull posat a futures incorporacions i que si ara mateix hi ha una opció òptima per reforçar el conjunt de Natxo Lezkano «s’intentarà fer».

Qui també continua de baixa és Sekou Doumbouya, qui amb un esquinç de segon grau al lligament lateral intern del genoll de la cama esquerra, en principi estarà quatre setmanes sense jugar, i aquesta ja en farà dues.

Amb les bones actuacions de Ferran Bassas i Rafa Luz com a directors de joc, i de Nikos Chougkaz d’ala pivot, l’equip andorrà tampoc hauria de preocupar-se en excés de cara els pròxims duels, aquest dissabte (20.45 hores) a casa contra el Coviran Granada i diumenge vinent (17.00 hores) al Barris Nord de Lleida, dos dels quatre últims classificats amb només una victòria, i mantenir la confiança en aquests jugadors.