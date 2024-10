Educació desvela la posada en marxa d'Esports Estudi i la intenció d'obrir una Escola d'Oficis

Les conclusions derivades de l'últim informe PISA han despertat certa preocupació al ministeri d'Educació, com també als pares, alumnes i tutors dels diferents centres educatius del país. Davant d'aquesta situació, exposada aquesta tarda de forma pública durant la presentació dels resultats de la Comissió Legislativa de la cartera educativa al Consell General, el ministeri ha pres la decisió de dur a terme enguany una avaluació externa i interna de les diferents escoles del Principat. El motiu, segons ha explicat el ministre de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, Ladislau Baró, es deu a poder "continuar vetllant per les línies estratègiques tan inalterables com són la qualitat i l'eficiència, les quals caracteritzen i persegueix la vigent legislatura".

Per tot això, la cartera dirigida per Baró i pel secretari d'Estat d'Educació, Josep Anton Bardina, ha fet conèixer els principals projectes i accions educatives de cara al present curs escolar 2024/25; de manera que hi haurà, entre altres assumptes, una renovació del conveni en matèria educativa amb França i un seguiment de l'aplicació del conveni en el mateix afer amb el territori espanyol. D'altra banda, Baró també ha desprès iniciar la implementació de la Xarxa d'Escoles Emprenedores i Innovadores d'Andorra, "per fer-la accessible i equiparar-la als tres sistemes educatius".

Un altre dels punts debatuts a la cambra parlamentària ha sigut, desvetllat per Bardina, la posada en marxa enguany de la prova pilot del programa Esports Estudi, el qual arrencarà aquest curs amb un total de 26 alumnes i amb els quals se'ls convalidarà directament l'assignatura d'Educació Física, la qual no hauran d'aprovar tenint en compte "les seves capacitats significatives en l'àmbit a on han estat seleccionats", ha revelat el secretari d'Estat. Sobre aquest projecte, es tracta d'un afer que s'ha estudiat conjuntament amb la cartera d'Esports, a la qual pertoca l'apartat de requisits i criteris d'admissió dels estudiants aptes pel programa i en què "es veuran els resultats a finals de curs per avaluar la seva futura consolidació".

Continuant la seva intervenció, Bardina ha esmentat la futura creació d'un Observatori per a la Formació Professional i la d'una Escola d'Oficis, havent rebut el vistiplau dels centres d'Aixovall i la Massana, els quals "es mostren il·lusionats per la proposta" i per satisfer la demanda de sistemes educatius que "es basen més en la formació i no tant en la part acadèmica, així com per la clara demanda de treball que hi ha en alguns sectors". Altrament, el secretari d'Estat ha manifestat la importància de manegar dades sòlides sobre els sistemes educatius i també en l'àmbit inclusiu, dels quals encara "no es té la suficient informació per veure si funciona realment o no, però que es troba a tots els centres del sistema andorrà". Per això, Educació impulsarà pròximament la creació d'un marc inclusiu "per conèixer adequadament l'impacte que rep la inclusió escolar".

Baró ratifica les competències en anglès

En una altra menció, el ministre d'Educació ha afirmat que es té previst signar en els mesos vinents un conveni amb la prestigiosa Universitat de Cambridge per tal d'avaluar el nivell de competències d'anglès dels alumnes del sistema educatiu andorrà. Una proposta que ja ha estat formulada davant la Comissió Legislativa d'Educació i que "hauria de ser exigent per a preparar els ciutadans del futur".