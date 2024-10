Govern preveu "tensions" per l'arribada de temporers amb fills al sistema educatiu

El curs escolar 2024-2025 ha començat amb 11.352 alumnes, una xifra molt similar a la del curs anterior, amb una lleugera disminució del 0,04% (quatre alumnes menys). Tot i el descens, el ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats no descarta que aquesta xifra pugui augmentar amb l'arribada de temporers durant la temporada d'hivern, ja que no hi ha una previsió exacta del nombre d'alumnes que podrien sumar-se als sistemes educatius.

El ministre Ladislau Baró ha assegurat que, tot i la possible "tensió" que es pugui generar per l'arribada d'alumnes addicionals, els tres sistemes educatius del país estan preparats per afrontar l'eventualitat. "Si cal fer un esforç, el farem, perquè l'escolarització obligatòria és un dret fonamental", ha declarat Baró, remarcant la importància de garantir aquest dret en qualsevol circumstància.

A més, el secretari d'Estat, Josep Anton Bardina, ha destacat que les aules d'acollida funcionen de manera eficaç, tot i que ha advertit de possibles "tensions organitzatives i de recursos humans" depenent del nombre de temporers que arribin amb fills. Així i tot, Govern es mostra preparat per adaptar-se a qualsevol situació que pugui sorgir durant el curs.