L'acusat del cas CBD es declara innocent i apel·la el consum per tractar l'epilèpsia

Avui ha començat el judici pel conegut cas CBD, el qual s’allargarà fins aquest divendres. L'acusat, a presó fa 13 mesos, ha defensat la seva innocència davant les acusacions, afirmant que no va intentar amagar en cap moment la substància que transportava. “En cap moment he tingut la intenció d’ocultar el producte que portava”, ha declarat davant el tribunal i en resposta a la Fiscalia, referint-se als 565 grams de CBD que duia al maleter del seu vehicle, en el compartiment de la roda de recanvi, dins d'una bossa de missatgeria amb destinatari un conegut seu.

Durant la seva declaració, l'implicat ha afirmat que va col·laborar amb la Policia en tot moment i ha explicat que va patir un atac d’epilèpsia aquell mateix dia a la Duana, un episodi del qual no recorda tots els detalls. "Només recordo estar assegut i després despertar-me en posició de seguretat amb l'assistència mèdica".

El tribunal també ha abordat les circumstàncies del consum de CBD per part de l'acusat. L'acusat, resident a Andorra des de fa sis anys, ha explicat que va començar a utilitzar el cannabidiol per alleujar els efectes adversos de la medicació que li havien receptat per l'epilèpsia, els quals, segons ell, eren molt forts i li impedien conduir diàriament. Segons ha exposat, un especialista a Cantàbria li va recomanar en una conversa informal l’ús de CBD per alleugerir les molèsties, tot i que no li va emetre cap recepta oficial.

Davant les preguntes de la Fiscalia, l'acusat ha confirmat que la substància trobada era per a ús personal, i que consumeix entre dues i tres infusions de CBD diàriament. Tanmateix, ha reconegut haver comprat CBD en botigues d'Andorra en altres ocasions, la qual cosa el va portar a pensar que no estava infringint cap llei quan va adquirir el producte per internet.

El Ministeri Públic ha destacat la quantitat de la substància trobada, mentre que la defensa manté que el producte era per ús terapèutic i que l'acusat no tenia intenció de traficar amb ell. Durant la seva intervenció, l'acusat ha subratllat que no va acceptar l'acord proposat inicialment per la Fiscalia —dos anys de presó i expulsió del país—, ja que es considera innocent i confia en demostrar-ho durant el judici.

El pes brut i net de la substància

En el cas del producte que l'acusat portava, els agents de guàrdia van seguir un procediment establert per comissar la substància. Inicialment, van pesar les bosses senceres, obtenint un pes brut de 656 grams. Després, van pesar només el contingut d’una bossa, argumentant que totes tenien un pes similar. Un dels agents ha explicat que l'acusat va entregar les bosses voluntàriament, referint-se a la substància com a marihuana, mentre un altre agent ha confirmat que una gossa detectora va assenyalar interès en la zona del maleter on es trobaven les bosses.

En l'informe, es descriu que els agents van comprovar una de les bosses per "confirmar que era marihuana" i van enviar-la a un estudi pericial per determinar si es tractava efectivament d'una substància il·legal. Així bé, després de la detenció, els agents de guàrdia, cridats com a testimonis al judici, han manifestat que l'acusat va comunicar - no recorden si voluntàriament - que tenia gairebé 200 grams més del mateix producte a casa, concretament a la nevera.

Un fet que la Policia va intentar comprovar amb un registre en el qual no van trobar res, ni producte ni estris que evidenciessin un possible tràfic de drogues. Segons els agents testimonis, al procediment es va sumar la quantitat confiscada amb el total que l'acusat va dir tenir al seu domicili, arribant a gairebé 800 grams, una quantitat considerada "excessiva per a consum personal", segons ha declarat un dels testimonis oficials.

