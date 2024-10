Tret de sortida als FIA Motorsport Games amb cinc andorrans

La delegació andorrana que enguany prendrà part a l'esdeveniment d'esport de motor més gran per països, els FIA Motorsport Games, ja es troba de camí a València, ciutat que acollirà durant els cinc dies vinents un total de 28 disciplines d'automobilisme amb més de 500 representants de 80 països. Com es va informar a principis de juliol, Andorra ha multiplicat la representació i hi aniran cinc pilots del país, lluny de l'únic representant que hi va prendre part a Marsella l'any 2022 – Kike Pisco en e-Sports arribant a les semifinals –, els quals les darreres setmanes han intensificat els entrenaments.

La participació tricolor serà present en tres disciplines: en Autoeslàlom amb Lucas Piccino i Mireia 'Mimi' Guitiérrez; en Kàrting Sènior amb Àlex Machado, i en e-Sports amb Helder Cerqueira i Frank Porté. La primera dupla ha tingut com a base d'entrenaments el Circuit Andorra – Pas de la Casa, i tota l'activitat preparatòria ha estat a càrrec de Marc Guitiérrez, responsable esportiu d'aquesta disciplina. Per la seva part, Machado, tot i estar en ple calendari de competicions a Itàlia, s'ha desplaçat en diverses ocasions a València per preparar la seva competició al circuit que acollirà la prova, l'Aspar. El seu treball preparatori ha estat acompanyat pel seu equip actual, el TBKART.

Finalment, i pel que fa a la parella d'e-Sports amb Cerqueira en GT i Porté en F4, el primer ha estat fent feina de fons tot el curs, mentre que el segon arriba després de tancar el Campionat de França de F4 en sisena posició. El treball de tots dos ha estat supervisat per Álvaro Otero, 'coach' i responsable de l'àrea de rendiment d'ACA eSports.