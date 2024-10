El sotscap del Grup de Fronteres es forma a Barcelona en la gestió de fronteres aèries

Aquesta experiència contribuirà a millorar la preparació de la Policia andorrana en matèria de gestió fronterera i reforça la cooperació internacional, especialment de cara a futures necessitats operatives en infraestructures com l'heliport. Així mateix, la formació contínua dels agents es considera un pilar fonamental per al bon desenvolupament de la seva tasca diària.

Durant la seva setmana de formació, el sergent ha col·laborat amb la Unitat de Fronteres espanyola en la supervisió de la documentació, la detecció de mercaderies sensibles i la gestió de procediments de denegació d’entrada, incloent-hi la tramitació de sol·licituds d’asil. Aquesta col·laboració ha estat possible gràcies a la forta relació entre els dos cossos policials, especialment amb la comissària en cap de la Policia Nacional a l'aeroport.

Per El Periòdic

