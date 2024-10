"Habilitar un espai més inclusiu", novetat del 14è Saló del Videojoc 2024

Disposar de més facilitats i espais adequats per a les persones que pateixen algun tipus de discapacitat física i als quals els agrada gaudir dels videojocs és un dels punts rellevants que s'han desprès avui de la presentació de la 14a edició del Saló del Videojoc i que veurem plasmat, sobretot, de cara a les pròximes edicions. Un esdeveniment que celebra la seva fita habitual a Escaldes-Engordany i que enguany s'avança al mes vinent de novembre, concretament, els dies8, 9 i 10, i que, a petició popular dels jugadors, retorna a la sala polivalent del Prat del Roure. La gran novetat d'enguany, a part de recaure en una zona de descans per a les persones que se sentin més aclaparades, serà l'honor de provar l'experiència immersiva que ofereixen les ulleres Apple Vision Pro.

Per tot això, aquest matí s'han reunit davant la premsa els responsables d'organitzar cada any el Saló del Videojoc, com són Andorra Telecom, de la mà del director general, Jordi Nadal, i el cònsol menor d'Escaldes-Engordany, Quim Dolsa. "Enguany acudiran al saló els corredors de Sym Racing de l'ACA Club per jugar i fer unes carreres al Gran Turismo 7 amb tothom que ho desitgi. A més, rendirem un homenatge a l'autor de Bola de Drac, Akira Toriyama, amb una exposició de 18 panells amb la seva trajectòria", ha informat Nadal durant la presentació.

El responsable general de la teleoperadora també ha destacat que cada vegada són més els patrocinadors de l'esdeveniment, com per exemple l'ACA Club, la Universitat d'Andorra i la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell, amb la qual es treballa per desenvolupar aquesta iniciativa d'adequar nous espais al saló per a les persones amb minusvalidesa. Sobre això, convé fer saber que el primer que ja veurem plasmat, a banda de la zona de descans, serà una formació en "bon tracte" que rebrà tot el personal que treballa al saló per conscienciar sobre la causa i un passamà de fàcil lectura (díptic) que es repartirà a tots els assistents.

Quant a l'oferta de joc, enguany també es tindrà un altra novetat com és una pista 'real' de Rocket League, de 12 x 10 metres, la qual es dirigeix amb radiocontrol i que combina així l'essència del futbol amb la velocitat dels vehicles. Per la seva part, les ulleres de realitat mixta Apple Vision Pro (només es disposarà d'una sola unitat) proveiran un joc en realitat augmentada, brindant als jugadors l'últim sistema d'entreteniment i innovació del mercat. Pel que fa a la resta d'espais, es comptarà amb una vuitantena de zones de joc: amb espais de realitat virtual, PC, de ball, videojocs col·laboratius i amb comentaristes en viu per retransmetre les diferents competicions. Entre els videojocs escollits, destaquen 'Fortnite', 'Dragon Ball: Sparking Zero' i 'Tekken 8'.