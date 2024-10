Concòrdia reclama reforços al Cos de Policia i qüestiona la seva situació laboral

El conseller general de Concòrdia, Pol Bartolomé, ha plantejat diverses preguntes al Govern sobre la situació laboral al Cos de Policia, demanant respostes per escrit. Bartolomé destaca la importància de la seguretat ciutadana i la necessitat de reforçar els recursos policials davant l’augment de conflictes, especialment digitals. A més, ha preguntat sobre les noves contractacions, el compromís d’arribar als 300 efectius i si es disposa d’un protocol específic per a esdeveniments de masses, així com informació sobre la formació contínua dels agents i les mesures per incentivar la participació en els edictes d’accés al cos.

Pel que fa a l’àmbit legislatiu, Bartolomé vol saber si el ministeri està considerant una nova Llei de seguretat pública, que equilibri seguretat i protecció de llibertats individuals. A més, ha preguntat sobre mesures per ajudar els agents a complir amb el requisit de residir a Andorra, tenint en compte la difícil situació de l'habitatge al país.

En relació al Pas de la Casa, el conseller ha demanat si els efectius policials són suficients per mantenir la seguretat i l’ordre durant la temporada turística d'hivern, atès el gran volum de visitants.

D'altra banda, Núria Segués, presidenta suplent del grup parlamentari, ha presentat una esmena addicional al Projecte de llei qualificada del Registre d'entitats religioses. Aquesta esmena proposa que l'article que regula la concessió d'autoritzacions de residència i treball per als refugiats ucraïnesos entri en vigor immediatament després de la seva publicació, en lloc d'esperar sis mesos, per evitar que aquestes persones quedin desprotegides.