Participar en la Diamond League ja entra dins els plans de Nahuel Carabaña. Així ho ha assegurat l'atleta aquest matí durant una roda de premsa per presentar a Andbank com al seu nou patrocinador i les previsions de cara els pròxims anys, tot esmentant que és un dels objectius que es marca a curt termini.

La Diamond League són una sèrie de proves anuals d'atletisme de molt gran renom, a banda dels Jocs Olímpics, el Mundial i l'Europeu: "Van els millors del món i jo vull estar allà". Per prendre-hi part hi ha dos camins: ser dels millors del planeta i que la mateixa organització sol·liciti la teva presència, o fer feina als despatxos i negociar la participació. L'andorrà ara per ara no sap, si és que hi participa, en quina de les 15 parades del calendari estarà, però tampoc pretén iniciar-se per les més rellevants i ha reconegut que cal anar pas a pas: "Per algun lloc s'ha de començar, saber què és".

Pel que fa a la resta de cites, per ordre, Carabaña participarà, en primer lloc, a l'Europeu de Cross: "No és l'objectiu principal, però ens ajudarà a arribar millor a la temporada d'estiu". Posteriorment, intentarà prendre part als 3.000 metres llisos de l'Europeu a pista coberta (del 6 al 9 de març de l'any vinent), com un nou "estímul" en la seva carrera. Després vindran els dos certàmens marcats amb vermell al calendari: els Jocs dels Petits Estats i el Mundial de Tòquio. Al primer no sap en quina prova participarà, ja que encara està en procés de decidir, però no tanca la porta a continuar fent-ho en dues, mentre que en el segon farà la tercera internacionalitat i confia en fer realitat el refrany de no n'hi ha dos sense tres i accedir a la final, després que en les dues anteriors es quedés a les portes.

Seguidament tindrà lloc l'Europeu absolut – a l'Alexander Stadium de Birmingham, l'any 2026 –, on es marca l'ambiciosa fita d'assolir una medalla després d'aconseguir en la darrera edició, el juny passat a Roma, un setè lloc. Després encetarà el Mundial de Pequín, el 2027, abans dels pròxims Jocs Olímpics de Los Angeles, l'any 2028.

Patrocini

Nahuel Carabaña i Andbank han signat un acord de patrocini pels pròxims quatre anys. "Creiem que els valors que aporta el Nahuel a l'esport andorrà són de molta dedicació, esforç i noblesa", ha comentat la directora Banca País d'Andbank, Maria Suárez, felicitant el pirenaic per la participació en els Jocs de París i per la seva trajectòria esportiva, la qual "està sent admirable". "Estem segurs que molts joves atletes troben en tu un referent", ha completat la directiva. Per la seva part, Carabaña s'ha mostrat molt content pel patrocini, i ha assegurat donar el 200%. Amb aquest, podrà preparar-se encara millor per als pròxims esdeveniments, com per exemple fent la temporada d'hivern fora d'Andorra juntament amb altres atletes d'alt nivell, per material, fisioterapeutes, etc.

Jocs dels Petits Estats

Durant l'acte també ha estat present el president de la Federació Andorrana d'Atletisme (FAA), Josep Maria Missé, qui ha felicitat Carabaña per l'acord amb Andbank tot destacant que l'andorrà "s'ho mereix més que ningú" perquè és qui "ens ha ensenyat a competir a gran nivell mirant als ulls als rivals". Així mateix, i envers els Jocs dels Petits Estats que el país acull l'any vinent, ha esmentat que ja tenen les mínimes elaborades, i que ara resta la confirmació del Comitè Olímpic Internacional. També ha indicat que la delegació andorrana en atletisme serà més àmplia que la de Malta, no només perquè la cita sigui al Principat, sinó perquè el nivell ha incrementat i seran més participants els qui assoleixin aquesta mínima.