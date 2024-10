Descobrint la vida de Boris Skossyreff

Boris Skossyreff és un dels personatges més curiosos i extravagants de la història contemporània d'Andorra i d'Europa, un aventurer i aristòcrata d'origen rus que va ser conegut per tot el món gràcies a la seva perspicàcia que el va convertir en l'únic rei d'Andorra. Des de fa aproximadament una dècada, aquest rus també es va convertir en objecte d'investigació per a Jorge Cebrián, qui juntament amb Albert Cristòfol ha portat a terme el llargmetratge 'Boris Skossyreff, l'estafador que va ser rei'.

Skossyreff havia estat estudiant la trajectòria de la gestió política del país durant un temps determinat, adonant-se que Andorra travessava per un moment complicat, on la tensió cada cop era major: "Els joves de 25 anys incitaven a revoltes per demanar que se'ls permetés votar, ja que fins aleshores només ho podien fer els 'caps de casa'", ha assegurat Cebrián a la presentació del documental. Una tensió que Skossyreff va saber utilitzar a favor seu per trobar els aliats perfectes que el van ajudar a portar a terme el seu objectiu principal: esdevenir el l'únic rei al Principat.

Alguns d'aquests joves van acabar sent escollits com a ministres per part de l'estafador: "Aquesta història l'hem pogut completar amb historiadors, periodistes, advocats i professors universitaris de diferents països", ha apuntalat el director del llargmetratge, apuntalant que tots ells han treballat de manera conjunta "recollint fins a 6.000 documents".

Tot i que aquesta figura es vincula a actes que avui es consideren delictes, Skossyreff té un gran valor en la història d'Andorra, ja que gràcies a ell es van instaurar diferents aspectes que, amb diverses modificacions, podem veure que avui dia estan instaurats a la nostra societat. És el cas del Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA), el qual l'aristòcrata l'utilitzava, en aquell moment, per comunicar "els acords que establirien les bases per a una monarquia parlamentària a Andorra i la generació de dos manifestos", ha ponderat Cebrián.

Tanmateix, el primer rei d'Andorra, tot i les seves malifetes, va aconseguir que el Principat gaudís de "campanyes mediàtiques úniques", ja que fins i tot va ser capaç d'inventar-se un vestit de rei conformat per una barretina i uns pantalons bombatxos. En aquest sentit, Cebrián ha volgut destacar que aquesta imatge tan característica de Skossyreff "va sortir a tot el món presentant a l'estafador com 'King of Andorra'".

Explicar la vida i la història de Skossyreff no ha estat gens fàcil per a Cebrián i per a Cristòfol, ja que s'han vist davant "d'un personatge que té punts molt divertits, però també molt foscos", ha incidit el segon. A més, tot i comptar amb una gran quantitat de documents i una trentena de testimonis - un d'ells la seva pròpia cunyada (quan ell tenia 70 anys es va casar amb una dona de 30 anys) - que els ajudaven a contextualitzar qui era i que va fer el primer rei d'Andorra, els productors d'aquest documental es van trobar amb una dificultat extra: produir aquest film amb un gran nombre de professionals andorrans. "La nostra mentalitat principal era que gairebé tot l'equip fos d'aquí i ho hem aconseguit en un 95%, perquè hem aconseguit treballar amb tècnics, maquilladors i actors", ha remarcat el realitzador.

Envers totes les dificultats, Cebrián i Cristofol estan orgullosos de la peça documental que han portat a terme sobre la vida del primer rei d'Andorra, perquè, com han indicat "fins i tot en l'actor Manel Piñero vam aconseguir veure al mateix Boris Skossyreff".