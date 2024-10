El lloguer dels nous habitatges de Terra Vella no podrà superar els 825 euros

El Comú d'Andorra la Vella serà l'encarregat de fer la selecció de les persones adjudicatàries dels habitatges que es construeixin a Terra Vella. Així es determina en el plec de clàusules administratives i generals que han estat fetes públiques aquest dimecres, una vegada s'ha publicat al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA) el concurs per a la concessió de la construcció i la gestió d'habitatges a preu regulat a la parcel·la propietat de la corporació comunal que es troba situada tot just al davant de Jovial.

Cal recordar que aquest dimarts, el cònsol major, Sergi González, va anunciar que la voluntat del Comú és que un projecte publicoprivat pugui servir per bastir en aquest terreny un edifici que estaria destinat a "col·lectius amb una capacitat econòmica limitada", segons consta en el plec. Així, serà la corporació comunal qui determini els criteris d'accés i serà també qui designi qui és el beneficiari, que en principi haurà de tenir més de 30 anys i haver residit 15 anys - com a mínim - a la capital. Cal remarcar que dins d'aquest requisit quedarien exemptes les persones amb mobilitat reduïda.

Un altre dels aspectes que han transcendit és que el preu que ha de fixar el concessionari no podrà ser superior a 825,76 euros per un habitatge de dos dormitoris. Per altra banda, l'estudi de viabilitat fixa que el benefici net per al privat que tiri endavant el projecte podria ser de 20,18 milions. En aquest sentit, i tal com va anunciar González, cal tenir en compte que la concessió tindria una durada de 50 anys. També s'apunta que el cost total del bloc podria ser del voltant dels 9,9 milions, dels quals 8,8 correspondrien al cost de la construcció, 382.738 al projecte, 369.118 a les taxes i 347.060 euros per a altres despeses.

Això genera una taxa interna de rendibilitat (TIR) del 5,07%, superant el 5% projectat. Els ingressos es calculen a partir de lloguers de 825,76 euros per pis, més 60 euros per plaça d'aparcament i 25 per traster. El benefici net del primer any seria de 279.000 euros, creixent fins a 552.000 al final del contracte.

L'informe també determina que l'edifici podria encabir 49 habitatges de dues habitacions i 61 metres quadrats, a banda de les places d'aparcament i els trasters. A més, la idea per part de la corporació és que arribi a tenir fins a set plaçes d'alçada. Per fer el càlcul del preu dels lloguers s'ha tingut en compte que la unitat familiar destini un 30% sobre els ingressos i es fa el càlcul sobre el salari mínim interprofessional, que per a una parella seria de 2.752,54 euros al mes.



Ara les empreses tindran 60 dies per presentar les seves propostes i després, sis mesos per preparar el projecte. Es calcula que el termini per a la construcció de l'edifici sigui en total de 30 mesos.