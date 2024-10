La 'Ponfe' haurà d'indemnitzar finalment l'FC Andorra per l'afer amb Sidibé

En primera instància la Batllia va dictaminar que havia de ser Moussa Sidibé qui indemnitzés a l'FC Andorra amb 500.000 euros per incompliment de contracte, però segons la sentència de la sala civil del Tribunal Superior – publicada avui al BOPA –, finalment serà la Ponferradina qui s'haurà d'encarregar del pagament com a responsable civil subsidiària per la resolució unilateral del contracte del futbolista. Nascut a Mali, Sidibé va defensar la samarreta tricolor durant la campanya 2019/20 perquè la següent, i encara amb contracte amb els pirenaics, l'incomplís per marxar amb els castellanolleonesos.

És a dir, la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) va concloure que la 'Ponfe' havia de ser el responsable subsidiari en cas que el jugador no fes el pagament, sentència a la qual el club de Ponferrada va presentar apel·lació tot i que finalment el Superior l'ha desestimat. Per tant, haurà de ser el conjunt espanyol qui pagui a l'FC Andorra.