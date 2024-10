La Fiscalia critica la participació del Raonador del Ciutadà en el judici

El judici pel cas CBD ha estat marcat per un nou episodi de tensió, aquesta vegada protagonitzat per la Fiscalia i el Raonador del Ciutadà, Xavier Cañada. La Fiscalia ha criticat durament la seva participació com a testimoni, argumentant que no hauria d'estar implicat en una causa que ja es troba judicialitzada. Cañada, per la seva part, ha defensat la seva presència, afirmant que el Tribunal va acceptar la seva intervenció.

La Fiscalia ha retret directament a Cañada que “no pot intervenir en causes que estiguin judicialitzades”, referint-se al seu paper com a testimoni en el cas de l'acusat pel transport de productes amb CBD. Malgrat aquesta crítica, el Raonador del Ciutadà ha mantingut la seva postura durant la seva declaració, subratllant que "el Tribunal ha acceptat que estigui com a testimoni", reforçant així la legitimitat de la seva participació.

Durant la seva intervenció, Cañada ha explicat com va arribar fins al cas: “Conec el cas arran de les queixes de la mare del que estava passant amb el seu fill", tot explicant que la feina feta des de l'oficina va ser analitzar la situació perquè desprès la vam "traslladar al Tribunal Superior de Justícia”. El Raonador també ha detallat que, en un intent d’entendre millor la situació del CBD al país, la seva oficina va començar a estudiar el tema: “Vam començar a analitzar la situació del CBD al país, què estava passant i com es podia atendre la situació que estava passant l’acusat", afegint que, posteriorment, "vam elaborar un informe i el vam enviar perquè es valorés”.

En resposta a les acusacions de la Fiscalia sobre la seva suposada implicació directa en la causa de l'acusat, Cañada ha aclarit que "no estàvem tractant el tema concret de l’acusat, i la recomanació que vam fer era que la llei s’hauria d’entendre millor”. Així mateix, ha admès que ha mantingut contacte amb l'acusat en dues ocasions: "He anat dues vegades a la presó per escoltar-lo”.

La Fiscalia, però, ha mantingut una postura crítica durant tot el procés, posant en dubte la neutralitat de Cañada en aquest afer i suggerint que la seva implicació podria generar confusió respecte als límits del seu paper institucional en un cas que ja es troba en mans de la justícia.