L'empat contra la Cultural serveix de lliçó

L'empat contra el líder, la Cultural Leonesa, ha servit de lliçó a l'FC Andorra. Així ho ha assegurat aquest matí el golejador Lautaro de León, apuntant que sobretot els ha funcionat per la gestió dels minuts. Ha reconegut saber que la 'Cultu' es fa forta als darrers minuts, i que per això potser havien d'haver estat una mica més 'bruts' per evitar els seus atacs, potser tirant més pilotes llargues o fent més faltes.

De totes maneres, i sent conscients que era un dels matxs més complicats del curs, n'extreuen vibracions molt positives: "Imposar-nos amb la nostra idea i el nostre futbol a un equipàs com aquest és important". L'uruguaià també ha lamentat el gol d'Eneko Satrústegui en els darrers sospirs, però ha fet mèrits que en molts moments dels 90 minuts els seus van ser superiors, per la qual cosa ara "toca continuar treballant tenint en compte aquestes bones sensacions".

"Ens trobem còmodes i sabem que som un gran equip amb bons jugadors, la dinàmica és positiva i ascendent, i cal seguir així", ha asserit l'actual màxim anotador dels tricolor juntament amb Álvaro Peña. Per mantenir aquesta bona línia, els de Ferran Costa s'enfrontaran aquest diumenge (12.00 hores) a la Reial Societat B, un conjunt que 'Lauti' ha titllat també d'equipàs i de ser "una de les millors pedreres d'Espanya". Els de Sergio Francisco Ramos són tercers amb un punt més que els pirenaics, i destaquen per ser molt golejadors. De fet, només quatre equips en tota la lliga els superen en aquesta faceta, i l'FC Andorra no és un d'ells. En aquest sentit, la manca golejadora dels andorrans es comença a fer notar, amb només vuit dianes – tres de les quals de 'Lauti' – en nou jornades. Per contra, l'aspecte defensiu tricolor és dels millors de la categoria, ja que només han encaixat en sis ocasions.

A títol personal, el davanter ha comentat fer el millor possible per ajudar l'equip, sigui com a titular o com a suplent, tot i que sempre que pugui ser amb gols, "millor". Demanat per la competència, ha fet elogis de Manu Nieto: "Al dia a dia ens hem de millorar entre nosaltres i crec que ho està fent molt bé". "La diana ja li arribarà i quan passi en farà moltes més i ens donarà moltes alegries. Tots sabem el jugador que és", ha finalitzat.