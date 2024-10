El català serà imprescindible per renovar permisos de residència i treball el 2026

El coneixement del català serà un requisit imprescindible per renovar les noves autoritzacions de residència i treball, segons el reglament aprovat aquest dimecres pel Govern. Aquesta nova quota, la primera que s'aprova des de l'entrada en vigor de la Llei de la llengua pròpia i oficial, estarà vigent fins al 30 d'abril de l'any vinent i introdueix l'obligació d'acreditar un nivell de català en el moment de sol·licitar la renovació de l'autorització. El nivell de llengua requerit variarà en funció de si es tracta de la primera o la segona renovació.

El ministre portaveu, Guillem Casal, ha explicat que la nova quota general preveu 900 permisos, amb la possibilitat d'augmentar-los fins a 1.170, un 30% més. "Del total, 702 es corresponen a autoritzacions de residència i treball, mentre que 198 són per a treballadors fronterers", ha detallat Casal. La xifra total d'autoritzacions és idèntica a la de la quota actual, aprovada el 24 d'abril de 2023, que finalitzarà el 31 d'octubre i serà substituïda pel nou reglament.

Com que aquest és el primer reglament que s'aplica després de l'aprovació de la Llei del català, s'ha establert un període transitori fins al 26 d'abril de 2026 per a aquells que facin la primera renovació i encara no tinguin el nivell A1 de català. Casal ha explicat que aquestes persones podran renovar l'autorització si acrediten haver seguit el curs de 30 hores de formació en català, anomenat 'Itinerari de seguiment de coneixements bàsics de català', els quals s'imparteix als centres de català del Govern. "Aquest període transitori permetrà que les persones que no tinguin el nivell A1 puguin seguir formant-se i complir amb els requisits", ha assenyalat el ministre.

A més, també es podrà obtenir la renovació presentant un certificat d'exempció. Aquest certificat es pot aconseguir en diversos casos: si es disposa d'un document acreditatiu d'un centre educatiu que certifiqui haver cursat la matèria de llengua catalana durant almenys un curs acadèmic, si s'ha seguit un curs de 70 hores de català en una acadèmia o centre de llengües, o bé si es supera una entrevista personal als centres de català per demostrar el coneixement de la llengua.

A partir del 26 d'abril de 2026, per a la primera renovació, serà obligatori presentar un diploma oficial de nivell A1 emès pel Govern o un títol, diploma o certificat equivalent reconegut. "A partir d'aquesta data, ja no serà vàlid el certificat de seguiment del curs 'Itinerari de coneixements bàsics de català' ni el certificat d'exempció", ha puntualitzat Casal. Per a la segona renovació, que exigirà un nivell A2, caldrà presentar un diploma oficial de llengua catalana o un certificat equivalent reconegut pel Govern.

La Llei de la llengua pròpia i oficial també estableix que, a partir de 2029, els requisits lingüístics per a la renovació dels permisos s'estendran als treballadors fronterers, a les autoritzacions de residència i treball per compte propi, a les de residència sense treball, i a les concedides a persones estrangeres que contribueixin al desenvolupament de l'economia digital i l'emprenedoria.