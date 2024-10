L'UdA, també amb segell Llum Verda

La Universitat d'Andorra (UdA) ha rebut el segell Llum Verda emès per Forces Elèctriques d'Andorra (FEDA), el qual acredita que el 100% de l'energia elèctrica que consumeixen els edificis de la universitat prové de fonts renovables. Aquest segell representa una reducció de la petjada de carboni de l'UdA de més de 31 tones de CO2.



El segell Llum Verda és el distintiu que atorga FEDA a les entitats que es comprometen amb la transició energètica a través de la compra del certificat de garantia d'origen renovable de la totalitat de l'electricitat consumida durant l'any. A través de l'Oficina de l'energia i el canvi climàtic es garanteix la traçabilitat entre el total de kWh produïts al país o importats d'origen renovable i els que se certifiquen.



El rector de l'UdA, Juli Minoves, ha declarat que l'objectiu de sumar-se a aquesta iniciativa és "enfortir el compromís de la Universitat d'Andorra envers la sostenibilitat i la conservació del medi ambient, i reforçar la sensibilització de la comunitat universitària en la necessitat de fer un ús responsable de l'energia que consumim". En aquest sentit, l'any 2022 es va aprovar el Pla d'actuació energètica de la Universitat d'Andorra amb l'objectiu d'aplicar mesures de sostenibilitat i d'estalvi energètic, i de fomentar bones pràctiques entre la comunitat universitària. Gràcies a diverses accions, entre elles la substitució progressiva de les bombetes convencionals per llums de baix consum i la racionalització dels horaris d'ús de les instal·lacions, l'any 2023 es va aconseguir reduir el consum elèctric un 14% en relació amb l'any anterior.



D'altra banda, durant els últims mesos també s'han instal·lat limitadors dels cabals d'aigua de les aixetes amb polsador, s'han habilitat punts de recollida de bolígrafs, retoladors i fluorescents gastats per tal de reciclar-los correctament, i s'ha posat en marxa una acció per prioritzar la reutilització de material fungible d'oficina en detriment del material de nova adquisició.