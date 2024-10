Descens puntual del turisme a Andorra al setembre, tot i una recuperació anual moderada

El mes de setembre ha registrat una caiguda en el nombre de visitants a Andorra, segons l'últim informe de l’Enquesta de moviments turístics a les fronteres publicada al departament d'Estadística. En total, 797.285 persones van visitar el país, una reducció del 2,6% respecte al mateix mes de l'any anterior. Aquesta disminució afecta tant els turistes com els excursionistes, amb aquests últims representant el gruix dels visitants, un 56,2% del total.

En detall, els excursionistes —aquells que passen el dia al país sense pernoctar— van sumar 448.072 persones, una baixada del 4,3% respecte al setembre de 2023. Per la seva banda, el nombre de turistes, que passen almenys una nit al país, va ser de 349.213, amb una lleugera caiguda del 0,3%. L'anàlisi per països de residència revela que els visitants espanyols van experimentar la reducció més significativa, amb un descens del 9%, mentre que els visitants francesos van baixar un 0,9%. En canvi, els visitants d'altres nacionalitats van registrar un increment notable del 12%.

Aquestes tendències negatives es reflecteixen tant en el segment dels turistes com en el dels excursionistes. Els turistes espanyols van caure un 6%, mentre que els francesos van augmentar lleugerament un 3,1% i els visitants d'altres països van créixer un 15%. En el cas dels excursionistes, els espanyols van baixar un 14,5%, mentre que els francesos només van disminuir un 1,7%. Els excursionistes d'altres nacionalitats van experimentar un augment del 6,7%.

Malgrat aquesta baixada puntual al setembre, les dades acumulades dels últims 12 mesos mostren una lleugera recuperació, amb un increment del 2,9% en el nombre total de visitants respecte al mateix període de l'any anterior. Aquest augment s'ha produït tant entre els turistes (2,4%) com entre els excursionistes (3,3%).

Pel que fa als motius principals de les visites a Andorra durant el mes de setembre de 2024, les compres es mantenen com la raó predominant per atraure tant turistes com excursionistes. En concret, un 68,6% dels visitants van citar les compres com la seva principal motivació, amb una forta prevalença entre els excursionistes (84,1%) i també entre els turistes (51,8%). Altres motius destacats inclouen activitats a la natura, com passejades per la muntanya (7,4%), i l'oci cultural, que inclou esdeveniments i visites a museus, motivant un 7,2% del total de visitants.

Entrada de vehicles

D'altra banda, des d'Estadística s'assenyala que el nombre de vehicles que han entrat al país durant el mes de setembre ha estat de 352.984, fet que suposa una variació percentual negativa respecte al mes de setembre de l'any anterior del 0,1%. El total de turismes presenta un increment percentual nul (88 vehicles més) i el de vehicles pesants un decrement del 3,5%.



Els turismes provinents d'Espanya han tingut una variació percentual positiva del 2,3%, mentre que pels provinents de França la caiguda ha estat d'un 4,2%. Pel que fa als vehicles pesants, hi ha hagut una variació percentual negativa del 3% per la frontera hispanoandorrana. Quant a la frontera francoandorrana, la variació també ha estat negativa en un 8,6%.



Finalment, el nombre de vehicles que han entrat al país durant els darrers 12 mesos ha estat de 4.259.808, fet que representa una variació positiva de l'1,7% respecte al mateix període anterior, en què van entrar 4.188.289 vehicles. Aquells que ho han fet per la frontera hispanoandorrana han augmentat en 48.367 unitats, un 1,7% més respecte al mateix període de l'any passat, mentre que els que han entrat per la frontera francoandorrana també ho han fet en un 1,7% (23.152 unitats més).