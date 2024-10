L'IGI creix un 3,2% el segon trimestre del 2024, mentre que l'ITP cau

Pel que fa a l'impost de societats (IS), les declaracions també han augmentat un 1,7%, arribant a 9.360. La base de tributació positiva ha crescut un 0,2%, fins a 1.111,67 milions d'euros, mentre que la base de tributació negativa ha augmentat un 0,9%, fins als -484,27 milions d'euros. Finalment, la quota de liquidació per a l'exercici de 2022 ha registrat un increment del 0,2%, situant-se en 80,82 milions d'euros.

En relació amb l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF), les declaracions corresponents a l'exercici de 2022 han augmentat un 2,8%, passant de 23.694 a 24.351. La base de tributació general ha crescut un 1,4%, fins als 1.106,42 milions d'euros, mentre que la base de liquidació general ha pujat un 0,5%, fins als 567,46 milions d'euros. No obstant, la quota de liquidació s'ha reduït un 2%, passant de 50,56 milions d'euros a 49,56 milions d'euros.

Segons les dades publicades aquest dijous pel departament d'Estadística, l'impost de la renda de no residents fiscals (IRNR) ha registrat una base de tributació de 28,32 milions d'euros, un increment del 6,3% respecte al segon trimestre de 2023, amb una quota de liquidació d'1,76 milions d'euros.

