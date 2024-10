Cardelús visita Tailàndia volent marcar un punt d'inflexió

Una setmana després d'haver visitat Austràlia, el Campionat del Món de MotoGP arriba aquest cap de setmana a Tailàndia per disputar-hi el divuitè Gran Premi de la temporada, on Xavi Cardelús arriba amb l'objectiu de canviar el rumb de les darreres cites on les circumstàncies i algunes caigudes no li han permès evolucionar com hauria volgut.

Per sobre de tot, el que espera el pilot del Fantic Racing és que "la meteorologia em permeti poder treballar al màxim i aprofitar totes les sessions i sortides a pista". També ha reconegut que les últimes proves no han acabat de sortir com li hagués agradat, i que d'aquesta n'espera marcar un punt d'inflexió. Al Circuit Internacional de Buriram, Cardelús ja hi ha corregut, l'any 2019, quan va protagonitzar dos dies de progressió que es van veure truncats per diferents sancions durant la cursa, i ara espera un cap de setmana "ben diferent".

L'activitat a pista començarà demà quan siguin les 04.50 hores, amb els primers entrenaments lliures, seguits de la segona sessió, a les 09.05 hores. Dissabte es faran els classificatoris a les 08.45, i la cursa de diumenge començarà a les 07.15 hores i estarà programada a 22 voltes. Cal apuntar que aquesta cita tailandesa és la segona consecutiva de l'últim triplet de proves fora d'Europa, el qual acabarà amb la disputa del Gran Premi de Malàisia la setmana que vinent.