La Policia intensificarà els controls d'alcohol i drogues durant la setmana de Tots Sants

La Policia engegarà el pròxim dilluns una nova campanya de controls per detectar conductors sota els efectes de l'alcohol i les drogues, coincidint amb la setmana de Tots Sants. Entre el 28 d'octubre i el 3 de novembre es duran a terme controls de dia i de nit a tota la xarxa viària. Aquestes campanyes es despleguen en períodes considerats sensibles amb l'objectiu de prevenir accidents, reduir riscos i millorar la seguretat a les carreteres, seguint el pla d'actuació del ministeri de Justícia i Interior.

La Policia recorda que, segons la normativa vigent, es detindrà qualsevol persona que superi els 0,87 grams d'alcohol per litre de sang, o els 0,57 en el cas dels conductors professionals. Tot i que no es procedeixi a la detenció si la taxa se situa entre 0,81 i 0,86 grams (o entre 0,51 i 0,56 per a professionals), es podrà sancionar o remetre el cas a la Batllia, depenent de la simptomatologia i les circumstàncies. L'anunci d'aquestes campanyes té la intenció de dissuadir conductes de risc i conscienciar la població dels perills associats a la conducció sota els efectes de l'alcohol o les drogues, tant per als conductors com per als altres usuaris de les carreteres.

Les sancions administratives per conduir sota els efectes de l'alcohol inclouen la suspensió del carnet de conduir durant un màxim de dos mesos i una multa de 400 euros. Si es traspassa el límit penal, les conseqüències poden ser més severes: multes d'entre 1.200 i 6.000 euros, fins a dos anys de presó, la retirada del permís de conduir per un màxim de quatre anys, i inhabilitació professional durant el mateix període. Per als conductors no professionals, la multa oscil·la entre 300 i 3.000 euros, i la retirada del carnet pot ser de fins a tres anys.

La conducció sota els efectes de drogues té les mateixes conseqüències penals que la conducció amb excés d'alcohol, i també es procedirà a la detenció dels conductors que donin positiu. Així mateix, els conductors que es neguin a sotmetre's a les proves seran detinguts, amb penes que poden arribar a un any de presó o arrest, multes d'entre 600 i 3.000 euros (de 1.200 a 6.000 euros per a professionals) i la retirada del carnet fins a tres o quatre anys, depenent del cas.

Els usuaris de bicicletes, patinets i altres vehicles de mobilitat personal (VMP) també estan subjectes a la normativa del Codi de la circulació. Si superen els límits legals d'alcohol o drogues, poden ser detinguts i sancionats, amb les mateixes conseqüències que els conductors de vehicles motoritzats. La Policia fa una crida a la responsabilitat i promou el consum zero d'alcohol i drogues per evitar accidents que puguin tenir conseqüències irreparables. La pròxima campanya de controls està prevista per a l'inici de les festes de Nadal.