En funcionament des d'avui el nou xat de suport emocional per a joves

El nou Xat de suport emocional per a joves, impulsat pel ministeri de Salut amb la col·laboració de la Fundació Ajuda i Esperança, Andorra Telecom i l'Associació per la Defensa del Jovent en Risc d'Andorra (ADJRA), s'ha posat en marxa aquest dijous amb l'objectiu de poder crear un espai segur i confidencial perquè els joves puguin expressar les seves preocupacions amb professionals qualificats que respondran de seguida. D'aquesta forma, el xat de WhatApp, vinculat al número 651 651, estarà actiu les 24 hores del dia i durant els 365 dies de l'any, on els voluntaris amb formació de la Fundació Ajuda i Esperança respondran les qüestions i, en cas que sigui necessari, derivaran la problemàtica als serveis específics.

"Principalment, va dirigit a joves adolescents de 14 a 35 anys. Tanmateix, en el cas que qualsevol familiar, company o amic tingui dubtes, es pot utilitzar el xat per demanar com ajudar o consultar alguna cosa que em preocupi", ha desprès avui la secretaria d'Estat de Salut, Cristina Pérez. Una iniciativa que s'emmarca en les accions del mes d'octubre pel Dia mundial de la salut mental i que pretén arribar als joves per poder detectar possibles malalties i ajudar a prevenir-les. "La prevenció és una de les claus estratègiques que necessitem per fer front als problemes de salut mental", ha fet saber la titular de Salut, Helena Mas, afegint que tractar un trastorn en un moment precoç "pot evitar les cronificacions", informa l'ANA.



Així, i sota el lema 'Tot bé? Obrem i parlem', el ministeri de Salut vol frenar les malalties de salut mental i addiccions. De fet, les dades de l'Organització Mundial de la Salut indiquen que un de cada set joves pateix quadres d'ansietat, depressió o estrès. Pel que fa a Andorra, Mas ha informat que el servei de consultes externes del SAAS va detectar un augment del 7,9% en els trastorns de salut mental entre el 2022 i 2023. Per altra banda, respecte a les conductes addictives, es va presenciar un augment del 5,8% del 2022 al 2023. "Totes aquestes xifres fan evident que necessitem cada vegada més serveis i recursos, però, sobretot, que siguin adaptats", ha recordat.

El Xat de suport emocional forma part del desplegament del Pla Integral de Salut Mental i Addiccions, presentat la legislatura passada: “Les xifres de persones ateses als serveis de salut mental del país posen de manifest que calen serveis i recursos adaptats, no només assistencials, sinó de prevenció i promoció de la salut mental", ha emfatitzat Mas, posant d'exemple el recentment presentat telèfon 177 d’atenció de les conductes suïcides.

En aquest sentit, la ministra de Salut ha exposat el nombre de menors d’edat atesos a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell en matèria de salut mental. Concretament, entre gener i agost del 2024 s’han atès 937 menors a les consultes externes, el 2023 es van atendre 988 i el 2022, 910. Per altra banda, a la Unitat de Conductes Addictives, durant aquest 2024 s’han atès 5 menors, el 2023 se’n van atendre 30 i el 2022, 9. Així mateix, Mas ha explicat que, dels diagnòstics en salut mental del 2023, el 22% van ser trastorns d’ansietat, dissociatius i relacionats amb l’estrès, i 32% trastorns emocionals i del comportament.

Les malalties mentals, més presents que mai

La campanya promocional s'ha enfocat al públic objectiu, creant així una imatge "dinàmica i fresca", segons ha titllat la secretària d'Estat. Es difondrà en tres colors (blau, groc i taronja) i el disseny imita a una conversació de xat amb l'eslògan. D'altre costat, i demanada pel miler de persones que van ser ateses pels 12 psicòlegs de la cartera de serveis, Mas ha fet conèixer que les dades s'han estabilitzat, tot i que "aquest augment de la població atesa en salut mental és una evidència".