La producció de carn d'Andorra augmenta en 12.000 quilos durant el primer semestre

La venda de carn d'Andorra aquest any ha superat les xifres de l'any anterior. El ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, ha explicat que durant el primer semestre del 2024 s'han comercialitzat 133.000 quilos de carn, 12.000 més que en el mateix període del 2023. A més, ha destacat l'increment constant de la qualitat de la producció, subratllant que "tots els caps de bestiar boví venuts han estat qualificats com a 'qualitat excel·lent'". Casal ha exposat aquestes dades durant la presentació de la campanya que coincideix amb la Fira d'Andorra la Vella i la Fira del Bestiar d'aquest cap de setmana, una acció que busca reivindicar la importància del sector ramader.

La campanya té com a objectiu augmentar el coneixement sobre la raça bruna d'Andorra i reconèixer la tasca del sector ramader, el qual "està ben viu", segons el titular de la cartera d'Agricultura i Ramaderia. A més, s'ha renovat el logotip que identifica la raça bruna d'Andorra. Durant el cap de setmana, es duran a terme tallers didàctics per a infants de 6 a 10 anys, amb l'objectiu d'apropar aquesta activitat a la ciutadania.

Casal ha remarcat que la ramaderia influeix en quatre àmbits fonamentals: preservació dels orígens culturals, conservació de les muntanyes des d'un punt de vista turístic, sostenibilitat ecològica mitjançant la protecció de l'ecosistema i biodiversitat, i la producció d'un producte carni d'alta qualitat. Segons el ministre, "l'increment de la qualitat del producte garanteix la continuïtat del sector".

Pel que fa al consum, el ministre ha recordat que "la totalitat del bestiar boví criat a Andorra es ven al mercat intern", representant el 15% del mercat carni del país. Tot i que s'ha parlat de la possibilitat d'exportar en el futur, el ministre ha indicat que "primer s'ha de satisfer la demanda del mercat nacional, ja que és un 'pla ambiciós'."

Quant a la possibilitat de creixement del sector, Casal ha puntualitzat que "cada explotació està dimensionada segons les terres disponibles per evitar problemes com l'excés de contaminació del sòl". Encara que és possible un creixement moderat, el ministre ha subratllat la necessitat d'invertir en la mecanització de les explotacions per facilitar el maneig del bestiar. A més, ha recordat l'estudi en curs per a la creació d'un centre de recria d'anolles, que permetrà millorar la productivitat i la qualitat del producte final, així com garantir la pervivència del sector amb un augment potencial de caps de bestiar en el futur, informa l'ANA.