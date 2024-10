Nou calendari solidari de GosSOS per fomentar l'adopció de gossos en espera

L'associació GosSOS ha presentat avui el calendari solidari 2025, el qual sortirà a la venda a partir de demà disponible a la Fira de Tardor d'Andorra la Vella. Aquesta eina ajuda a donar veu als animals que es troben dins de la gossera esperant a ser adoptats, una campanya efectiva amb la qual la gran majoria d'animals que apareixen en aquest acaben sent adoptats com va ser el cas del Pirata, un border collie que va ser adoptat després de sortir al calendari de GosSOS del passat any. Aquest ca va ser rescatat pel seu fotògraf després de la sessió que li va fer per la campanya solidària de l'any passat. Ara, amb ciny anys, el Pirata "s'ha adaptat força bé després del període d'adaptació, tot i que té algunes pors que no se li han tret com és la de veure a nens jugant amb pilotes", asseguren els propietaris del border collie.



Els gossos que són fotografiats per al calendari són aquells que poden tenir una dificultat a l'hora de ser adoptats i per aquest motiu des de l'associació decideixen seleccionar-los, segons han indicat des de l'entitat: "Tenim el cas del Tom, el Yuli, la Prescila i el coco, gossos d'una edat avançada i que la seva adopció és més complicada", ha incidit el propietari de la gossera, Jesús Cardesín, ensenyant les fotografies dels cans, tot afegint que "aquests gossos són per a gent molt implicada i amb una sensibilitat especial, perquè hauran d'acompanyar-los en els últims anys de vida". En aquest calendari solidari també es poden veure les imatges del Vandal i de l'Otto, dos gossos catalogats com potencialment perillosos (GPP), o les fotografies de la Nesta o el Torb, dos cans de menys d'un any que han arribat a la gossera.



Durant la presentació del calendari solidari, Cardesín ha apuntalat que actualment tenen 32 gossos amb possibilitat per adoptar i que d'aquests ja n'hi ha uns quants que estan en un procés de preadopció. A més, ha incidit en el fet que hi ha altres formes per ajudar a la gossera, com és l'acollida o el voluntariat.

- pendent d'ampliació -