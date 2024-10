L'APDA sanciona una empresa de missatgeria per vulneració de la confidencialitat

L'Agència Andorrana de Protecció de Dades (APDA) ha sancionat una empresa de missatgeria postal per la manca d'un contracte d'encàrrec de tractament de dades i per no haver implementat les mesures tècniques i organitzatives adequades per garantir la seguretat de les dades personals. Segons una nota de premsa emesa per l'agència, la sanció, en forma d'amonestació, va ser imposada el passat mes de setembre arran d'una reclamació presentada per un afectat.

La reclamació posava en evidència un accés indegut per part de terceres persones a informació personal, vulnerant així la confidencialitat de les dades. En concret, es denunciava que l'empresa de missatgeria havia lliurat una carta sense sobre tancat a persones diferents del destinatari, un fet que l'APDA considera una clara falta de mesures per garantir la privacitat del contingut.

Davant d'aquesta situació, l'agència va obrir una investigació i va requerir a l'empresa explicacions detallades sobre el procediment seguit en l'enviament de la carta, incloent-hi el tractament del codi postal i les mesures de seguretat aplicades per protegir les dades personals implicades. A més, es va sol·licitar a la companyia el contracte d'encàrrec de tractament amb l'empresa que li havia encarregat el servei.

Segons l'APDA, després de rebre la resposta de l'empresa de missatgeria, es va constatar la vulneració dels articles 31 i 35 de la Llei Qualificada de Protecció de Dades (LQPD). L'empresa no va poder demostrar que havia informat el responsable del tractament de la manca de formalització del contracte d'encàrrec i tampoc havia adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per protegir les dades personals. L'informe conclou que no es van garantir les condicions adequades de confidencialitat durant tot el procés de lliurament de les cartes i que no existia cap contracte formal entre l'empresa de missatgeria i l'empresa que havia sol·licitat el servei.

Com a resultat d'aquestes infraccions, l'empresa va ser sancionada amb una amonestació. A més, se li va exigir que, en un termini d'un mes a partir de la resolució, complís amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals (LQPD). L'APDA ha explicat que la decisió de limitar-se a una amonestació es deu al fet que la companyia va col·laborar durant tot el procés d'investigació i perquè les infraccions detectades no van implicar un perjudici greu per als drets i llibertats de les persones afectades, atesa la naturalesa de les dades tractades.