Una empresa de missatgeria postal sancionada per l'APDA per no garantir la confidencialitat

L'Agència Andorrana de Protecció de Dades (APDA) ha informat que ha sancionat a una empresa de missatgeria postal per no disposar de contracte d'encàrrec de tractament i per la falta mesures tècniques i organitzatives. Segons explica la institució en una nota de premsa, el mes de setembre l'APDA va sancionar amb una amonestació aquesta empresa en qüestió, gràcies a la reclamació d'un interessat. Aquesta reclamació denunciava l'accés indegut per part de terceres persones a dades personals i la vulneració de la confidencialitat de la informació.



"L'interessat denunciava que l'empresa de missatgeria postal va lliurar una carta sense sobre tancat a persones diferents del destinatari, entenent, per tant, que aquesta darrera no havia aplicat les mesures tècniques i organitzatives per garantir la confidencialitat del contingut", indica l'APDA a la nota de premsa.



Davant d'això, l'agència va decidir obrir una investigació i va enviar un requeriment a la companyia. En el document sol·licitaven aclariments i explicacions, com per exemple com s'havia efectuat el procediment d'enviament del codi postal o les mesures preses per tal de garantir la seguretat de les dades personals dels afectats. Alhora, es va requerir el contracte d'encàrrec de tractament entre l'empresa de missatgeria postal i el responsable de tractament de dades que li havia encarregat el servei d'enviament de la carta.



Segons explica l'APDA, amb la resposta que va donar la companyia de missatgeria, la institució que vetlla per la protecció de dades va poder "constatar una vulneració dels articles 31 i 35 de la Llei Qualificada de Protecció de Dades (LQPD) en no demostrar que va informar el responsable de la manca formalització del contracte d'encàrrec de tractament i per la falta d'adopció de mesures tècniques i organitzatives sobre les dades personals", detallen des de l'Agència. L'expedient recull que no es van implementar les mesures necessàries per garantir la confidencialitat durant tot el procés de lliurament de les cartes i que l'empresa no disposava de cap contracte d'encàrrec de tractament amb l'empresa que va contractar els seus serveis.



Per aquest motiu es va sancionar amb una amonestació aquest punt de missatgeria. També es va demanar que un cop transcorregut un mes des de la resolució, s'ajustessin a la normativa de protecció de dades personals (LQPD). Tal com assegura l'agència, l'amonestació correspon al fet que la companyia va cooperar en tot moment i que "el tractament de dades no va suposar un greuge major en els drets i les llibertats de les persones afectades, vista la categoria de les dades tractades", afirmen en el comunicat.