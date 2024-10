El Comú d’Encamp inicia la rehabilitació del viaducte Hort de Godí

El Comú d’Encamp començarà la setmana vinent les obres de rehabilitació del viaducte del carrer Hort de Godí, a Encamp. Les obres tenen una previsió de durada d’unes vuit setmanes aproximadament, en les quals s’incidirà en les tasques de manteniment dels elements malmesos amb el pas del temps, i s’actuarà també sobre altres elements de la infraestructura i de serveis, com per exemple, les canalitzacions d’aigües residuals. L’obra s’ha adjudicat a l’empresa guanyadora del concurs, Construccions Purroy, SL per un import de 121.700 euros.

L’actuació sobre el viaducte Hort de Godí, construït l'any 1995 per donar accés al vial de la urbanització Hort de Godí, preveu, a més de la rehabilitació i manteniment dels elements malmesos amb el pas del temps, el reforç la zona de suport del cap pont amb el terreny natural a cota superior i també s'incidirà sobre unes filtracions de les arquetes cegues de residuals i pluvials que estan ubicades a la zona central del viaducte i que han presentat fissures, amb petites pèrdues d'estanquitat. A més, s’impermeabilitzaran les juntes dels extrems del pont, per evitar que l'aigua d'escorrentiu penetri fins als cap pont.

Simultàniament a les obres del viaducte d’Hort de Godí s'està actuant a la passarel·la de la Mola. Més concretament, s'està treballant en la rehabilitació de la passarel·la de vianants que connecta l'avinguda de Joan Martí amb l'actual parc de l'Ossa, situada a la zona de la piscina de la Mola. Aquesta obra s’ha adjudicat per un import de 110.048.94 euros a l’empresa Sideco SL. Els treballs s’executaran al llarg de vuit setmanes, i durant dies puntuals els vianants no podran utilitzar la passarel·la amb motiu de les obres.

Pel que fa a les possibles afectacions de trànsit a la zona, es preveu una regulació del pas de vehicles amb pas alternatiu. D’aquesta manera, sempre hi haurà un carril habilitat, depenent del costat en el qual s’estiguin fent els treballs.