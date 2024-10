Albert Gelabert, condecorat amb la Creu dels Set Braços pel seu paper en el Procés Constituent

Aquest dijous al migdia, el síndic general, Carles Ensenyat, ha condecorat l’exsíndic general Albert Gelabert Grau amb la Creu dels Set Braços. L’acte s’ha celebrat a la sala dels Passos Perduts de Casa de la Vall, amb la presència de diverses personalitats, incloent-hi els síndics generals, els presidents dels grups parlamentaris, el cap de Govern, membres del Consell de la Creu dels Set Braços, representants d'altres institucions i familiars de l’homenatjat.

Albert Gelabert va ocupar el càrrec de síndic general des del 15 de febrer del 1991 fins al 5 d’abril del 1992, en el marc d'una llarga trajectòria política. A més de la seva tasca com a síndic, va ser conseller general en dues etapes: del 1979 al 1981 i del 1991 al 1993. Tot i que el seu pas pel Consell General va ser relativament curt, Carles Ensenyat ha subratllat la importància dels moments històrics en què va exercir les seves funcions. Segons Ensenyat, Gelabert va participar en dues etapes cabdals de la història andorrana: la Reforma Institucional, que va culminar amb la creació del Govern el 1981, i el Procés Constituent, que va donar lloc a la Constitució.

Gelabert va jugar un paper fonamental dins l’equip negociador i redactor de la Constitució, contribuint a la internacionalització i homologació del sistema polític i institucional d’Andorra. Durant el seu discurs, el síndic Ensenyat ha destacat la importància d’haver trobat l’equilibri entre "preservar l’especificitat històrica" d’Andorra i, alhora, promoure els canvis necessaris. A més, ha ressaltat que figures com la de Gelabert, juntament amb altres membres de la comissió constituent, van ser clau per assolir aquest equilibri, i ha afirmat que la seva visió i experiència continuen sent rellevants avui dia.

Ensenyat ha conclòs l’acte posant èmfasi en el doble significat de la condecoració: d’una banda, un homenatge personal a Gelabert pel seu paper decisiu com a síndic i conseller, i de l'altra, un reconeixement col·lectiu a totes les persones que van participar en aquells moments històrics.

Albert Gelabert és el segon exsíndic general en rebre la Creu dels Set Braços, després que el passat mes de juliol fos concedida a Francesc Cerqueda.