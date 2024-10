Escalé adverteix accions legals si no s'apliquen sancions en la Llei del català

Aquest dijous a la tarda, el Consell General ha celebrat una sessió en què s'ha abordat el desplegament de la Llei del català, a partir d'una pregunta urgent formulada pel president del grup parlamentari de Concòrdia, Cerni Escalé. L'interès principal ha estat el seguiment de la implementació de la llei i les actuacions del Govern en matèria lingüística, especialment en el sector comercial.

La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, ha estat l'encarregada de respondre les qüestions plantejades pel grup parlamentari de Concòrdia. Bonell ha confirmat que "el reglament per a la creació del consell propi de la llengua està en procés d'aprovació", i que Govern està treballant en una renovació de la Llei del català, la qual serà publicada pròximament. Aquesta modificació inclourà un règim sancionador més clar i contundent.

Escalé ha posat de manifest la preocupació pel baix ús del català com a llengua vehicular en els comerços d'Andorra, afirmant que "la majoria d'aquests no compleixen amb els requisits lingüístics establerts". En aquest sentit, la ministra Bonell ha explicat que el gabinet jurídic del Govern ha revisat tots els expedients relatius a aquests incompliments i que "s'ha prioritzat la intervenció en el sector comercial per la gravetat dels casos detectats".

Segons Bonell, el procés sancionador començarà amb l'enviament de cartes informatives a les empreses infractores, moltes de les quals ja han acceptat les mesures proposades. Així mateix, es distribuirà un díptic informatiu per aclarir als establiments comercials les exigències en matèria lingüística. A partir del gener, es posarà en marxa una campanya per donar a conèixer la normativa als nouvinguts, així com cursos de català per als treballadors del sector comercial.

Pel que fa a les sancions, Bonell ha confirmat que "s'han resolt 16 infraccions i que n'hi ha 17 més pendents d'instrucció". Tot i això, la ministra ha admès que des que la llei va entrar en vigor, s'han rebut 45 queixes relacionades amb l'incompliment lingüístic, però cap d'elles ha acabat en sanció. A més, ha apuntalat que "les empreses tenen un termini per respondre a les comunicacions del Govern", i que serà el Departament de Comerç i Turisme qui s'encarregarà de detectar i resoldre els incompliments.

Això ha indignat el conseller Escalé, qui ha afirmat que "Govern decideix incomplir la llei" i que, en cas que no es tramitin les sancions a partir de gener, el seu grup estudia portar el Govern davant la justícia. En cas que les infraccions no es tramitin a partir de gener, el president de la formació política ha advertit que "el seu grup es planteja portar la qüestió davant la justícia". En aquest sentit, el cap de Govern, Xavier Espot, ha rebutjat la possibilitat que Concòrdia emprengui accions legals, recordant que "la seva formació no havia defensat aquestes mesures en el passat" i que el Govern segueix el criteri del gabinet jurídic.

Per la seva part, la consellera general d'Andorra Endavant, Carine Montaner, ha recordat que aplicar aquestes sancions de manera estricta podria tenir repercussions en altres sectors, com el de la salut, afirmant que "això podria afectar la disponibilitat de metges al SAAS". Finalment, la ministra Bonell ha assegurat que Govern està treballant per resoldre les queixes, i que moltes empreses estan col·laborant per complir amb la normativa lingüística. Tot i això, ha reconegut que "de les 45 queixes rebudes, encara no s'ha pogut establir la gravetat d'algunes d'elles".