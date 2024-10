Patrick Frases, reelegit com a president de la FAM

La Sala Consòrcia del Centre de Congressos d'Andorra la Vella ha acollit aquest vespre l'Assemblea General Extraordinària de la Federació Andorrana de Muntanyisme (FAM), on s'ha reelegit a Patrick Frases com a president de l'entitat pel cicle olímpic del 2024-28. En el seu discurs, ha volgut destacar la bona salut de les tres seccions que formen la federació, i ha volgut fer èmfasi en el fet que són la segona entitat del país per nombre de llicències, ja que estan al voltant les 1.400.

En l'aspecte econòmic Frases ha estat molt clar: "La realitat és que ens esperen uns anys complicats". "En l'àmbit esportiu estem en una molt bona situació, però els calendaris de competicions s'estan expandint i això implica més desplaçaments i un increment dels costos", ha afegit, esmentant que fins ara les competicions s'han concentrat a Europa i que això està canviant. "Hi ha una pressió creixent perquè les competicions se celebrin també a Àsia i Amèrica, la qual cosa suposarà majors despeses si volem mantenir la nostra posició. I potser no podrem seguir. Ens forcen, i ens veiem obligats a millorar els resultats esportius, però això comporta la necessitat d'incrementar els ingressos, ja que els recursos actuals podrien no ser suficients", ha finalitzat.