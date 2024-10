Ariadna de la Riva és l’única tricolor al Mallorca Chess Woman

Ariadna de la Riva (1807 FIDE) serà l’única jugadora d’Andorra que enguany participarà al Mallorca Chess Woman. La competició es durà a terme entre aquest divendres i el diumenge a l’hotel THB Can Picafort i constarà de cinc rondes a un ritme de 60 minuts més 30 segons d’increment per jugada. Cal destacar que aquesta és la segona vegada que de la Riva jugarà el torneig, ja que també hi va ser a l’edició del 2022 on va aconseguir una quarta posició. Enguany, la tricolor parteix la 10 del rànquing inicial d’un total de 23 participants.

D’altra banda, cal apuntar que el Mallorca Chess Woman compta amb escaquistes d’11 federacions com són Alemanya, Argentina, Àustria, Bèlgica, Cuba, Espanya, Geòrgia, Marroc, Perú i Ucraïna, a més de l’andorrana. La classificació la lideren la Mestra FIDE femenina de Geòrgia Lile Koridze (2110 FIDE), i les ucraïneses Angelika Valkova (2057 FIDE) i Vitaliia Tolkachova (Mestra FIDE femenina, 2014 FIDE).