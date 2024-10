Val Senales, l’escenari on Verdú decidirà si participarà a Sölden

Joan Verdú ha arribat avui a Val Senales (Itàlia), estació a dues hores de Sölden (Àustria), escenari el pròxim diumenge de la primera cita de la Copa del Món de gegant. L’andorrà s'ha desplaçat amb tot l’equip amb la ferma intenció d’escurar les seves opcions per poder competir. Segons han esmentat en un comunicat emès per la FAE, el viatge s’ha programat per poder fer una sessió d’esquí lliure durant la jornada de demà i veure les sensacions. El dissabte es farà una sessió d’escalfament, la qual precediria al viatge a Sölden, i serà el mateix dia en què es prendrà la decisió.

«La presència de Verdú a Sölden no està 100% confirmada», ha explicat l’entrenador Juan Lago. Tot dependrà de la recuperació durant la setmana. En la mateixa línia, el fisioterapeuta de l’equip, Pol Ferrer, ha expressat que l’evolució durant les dues darreres setmanes ha estat «molt bona». «La progressió de la primera setmana no ens deixava massa clar si arribaríem a temps, però, a poc a poc, hem estat més optimistes fins que ara considerem que estem en posició de poder viatjar i provar d’esquiar amb aquest genoll», ha conclòs.