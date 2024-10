L'oposició qüestiona el cost i l'ètica de la campanya governamental a favor de l'Acord

La decisió del Govern d'invertir 1,2 milions d'euros per comunicar l'Acord d'associació amb la Unió Europea i organitzar el referèndum posterior ha generat malestar entre els grups parlamentaris de l’oposició. Aquesta estratègia ha centrat bona part de la sessió de preguntes al Govern celebrada aquest dijous al Consell General.

El president del grup parlamentari de Concòrdia, Cerni Escalé, ha expressat preocupació per la informació "esbiaixada" que, al seu parer, està transmetent el Govern fins ara, especialment a través de les xarxes socials. Segons Escalé, aquesta comunicació només afavoreix el vot favorable a l’Acord, deixant de banda els desavantatges. També ha criticat l’ús de recursos públics, els quals considera "no ètic" per aquest motiu.

Escalé ha posat en dubte, a més, l'adjudicació dels treballs de comunicació a l'empresa AMT Comunicació, preguntant si s’havia considerat donar l’encàrrec a empreses nacionals. En resposta, el cap de Govern, Xavier Espot, ha explicat que es van valorar cinc candidatures abans d’adjudicar el contracte i que, tot i que finalment es va seleccionar una empresa estrangera, la major part de la inversió recaurà sobre empreses andorranes. "AMT Comunicació actua com a paraigua de tota l'estratègia comunicativa", ha afirmat Espot.

El mandatari ha destacat que, fins ara, s’han invertit més de 400.000 euros en la campanya, dels quals el 70% han anat destinats a 31 empreses del país. A més, ha explicat que es preveu destinar 124.500 euros més a la Fira d’Andorra la Vella, una partida que també beneficiarà empreses locals. En total, segons Espot, "com a mínim el 70% de la inversió es quedarà a Andorra". A més, ha criticat que Escalé qualifiqui la campanya com a "esbiaixada" quan aquesta encara no s’ha iniciat i ha garantit que el Govern vol dur a terme "una campanya neutra i objectiva".

Per la seva banda, Carine Montaner, presidenta del grup parlamentari d'Andorra Endavant, ha manifestat la seva preocupació per l’absència d'estudis d'impacte detallats sobre l'adhesió a la UE, així com pel cost i el to de la campanya. Espot ha respost que, al llarg de les negociacions amb Europa, s’han elaborat una trentena d'estudis d'impacte sectorials, sota la supervisió de la secretaria d'Estat per a les Relacions amb la Unió Europea, incloent estudis coordinats amb Andorra Recerca i Innovació (AR+I).

Aquests estudis, ha dit Espot, analitzen tant la legislació vigent com les propostes de la UE i els impactes d’aplicar l’Acord. No obstant això, Montaner ha remarcat que diversos sectors "encara no tenen clar" com quedarà la seva situació dins Europa i ha sol·licitat que aquests estudis es comparteixin amb els afectats.