Detingut un matrimoni per colpejar-se mútuament

La Policia ha detingut aquesta setmana un matrimoni després d'una agressió mútua. En aquest sentit, la dona, de 41 anys, es va desplaçar fins al despatx central per interposar una denúncia contra el seu marit i, en el moment d'explicar els fets, va reconèixer que ella també l'havia agredit a ell. Per això, se la va arrestar com a presumpta autora d'un delicte contra la integritat física i moral i, simultàniament, es va detenir també l'home, de 39 anys, a Arinsal, pel mateix motiu. Ambós han mostrat evidències d'haver patit una agressió, tal com ha informat el cos.



En un altre ordre, en els darrers dies la policia també ha arrestat dues persones més per conduir sota els efectes de l'alcohol i les drogues. Així, es tracta d'un home de 45 anys amb una taxa d'alcoholèmia d'1,62 i d'un altre conductor, de 33 anys, que va donar positiu a la prova de drogues al volant i que, a més, duia 14,65 grams de marihuana i una petita bàscula de precisió, ha informat la Policia.