Joan Verdú no correrà a Sölden (Àustria), on aquest diumenge tindrà lloc la primera prova de la Copa del Món de gegant. Així ho han confirmat des de la Federació Andorrana d'Esquí (FAE), assenyalant que després de provar-se aquest matí a Val Senales (Itàlia), l'esquiador i el seu equip han decidit que és millor no forçar i esperar a la pròxima cita a Beaver Creek (Estats Units), el 8 de desembre.

"Estic molt bé, però sí que és veritat que hi ha hagut alguna molèstia avui quan he donat una mica de gas, i per tant no és factible o és massa arriscat posar en perill tota la temporada per intentar precipitar-nos per córrer aquest diumenge", ha dit Verdú, mostrant-se content d'haver-ho intentat fins al darrer moment. L'andorrà ha destacat que l'aspecte positiu és que té ara molt temps de preparació per a la següent cursa, "per realment curar-me, preparar-me, entrenar i començar llavors amb la mateixa confiança".