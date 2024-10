Cardelús extreu aspectes positius del primer dia a Tailàndia

La primera presa de contacte de Xavi Cardelús amb el Circuit Internacional de Chang (Tailàndia) ha tingut aspectes positius i alguna complicació, tant pels registres aconseguits com per la feina feta en la posada a punt de la seva moto.

El pilot de Fantic Racing ha començat la jornada al primer entrenament situant-se a només un segon i una dècima del millor temps de la sessió amb una volta ràpida d'1’37.020, la qual el situava a només tres dècimes de segon del top20 de la categoria. A la segona mànega del dia, però, li ha costat més rodar en un temps per sota de l'anterior, i el seu millor registre ha estat d'1’37.340. En el còmput de les dues sessions, ha acabat a poc més d'un segon i mig del seu company Arón Canet, qui ha estat el més ràpid.

"Avui hi ha hagut coses bones i d’altres no tan bones. Quedar-me a poc més d’un segon dels més ràpids al matí ha estat força positiu malgrat un problema de frens que no m’ha permès marcar un ritme constant", ha comentat Cardelús, afegint que a la tarda els hi ha faltat fer un pas endavant tant pel que fa a l’evolució de la moto com alguns aspectes del seu pilotatge. "Cal analitzar tota la informació que hem extret i continuar millorant demà", ha afegit.

Demà es disputarà la sessió classificatòria (Q1) a partir de les 08.45 hores, i la cursa de diumenge començarà a les 07.15 hores i està programada a 22 voltes.