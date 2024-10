El Ministeri Fiscal titlla de "còpia barata" la proposta de regulació d'Andorra Endavant

En el judici celebrat avui en relació amb el cas CBD, la Fiscalia ha manifestat un posicionament contundent contra la proposta de Llei sobre els productes CBD, acusant als impulsors de fer “còpies barates de la llei francesa” per a la regulació dels productes amb CBD al Principat. Aquesta crítica s’ha produït en un context marcat pel debat sobre la legalitat del CBD al país, després que el grup parlamentari Andorra Endavant presentés una proposició de llei per regular-ne la venda i distribució a Andorra.

En una declaració inesperada durant la vista, la Fiscalia ha aprofitat el moment per carregar contra la iniciativa legislativa, la qual va ser impulsada pel grup parlamentari mencionat, qüestionant la motivació i la fonamentació jurídica de la proposta. “El que han presentat no és més que una còpia inadequada de la llei francesa, que no té en compte les particularitats de la nostra normativa i la protecció contra les drogues estupefaents que defensem al país”, ha manifestat el representant de la Fiscalia en la seva intervenció.

L'advocat de la defensa, Alfons Clavera, ha respost amb contundència, qualificant les declaracions de la Fiscalia com a “política pura”, i acusant el Ministeri Fiscal de “fer política en lloc de limitar-se als fets del cas”. Segons el lletrat, “és inacceptable que la Fiscalia utilitzi aquest judici per posicionar-se contra una proposta de llei legítima i en discussió parlamentària”, afegint que “l’objectiu del Ministeri Fiscal hauria de ser valorar el cas amb objectivitat, no influir en el debat polític”.

El judici, que en un principi es centrava en el tràfic de drogues, ha acabat posant en relleu el debat legislatiu més ampli sobre la legalitat i el futur del CBD a Andorra, a partir de les declaracions de l'advocat defensor després d'escoltar les declaracions de la Fiscalia. Clavera, ha manifestat que "en aquesta sala s'ha fet política". Tot i que la Fiscalia insisteix que aquest cas és “simplement una qüestió de narcotràfic i no de regulació legislativa”, els comentaris al·lusius a la proposta d’Andorra Endavant suggereixen que aquest cas ha assolit una dimensió política inusual.

Cal recordar que la proposta d’Andorra Endavant, presentada recentment al Consell General, busca establir un marc legal clar per a la comercialització de productes amb CBD al Principat, una qüestió que fins ara ha generat ambigüitats i inseguretat jurídica tant per als comerciants com per als consumidors. Segons el text presentat, la iniciativa pretén regular el CBD “com a producte de benestar, atès que la Organització Mundial de la Salut ja el va reconèixer el 2017 com a no nociu i beneficiós en determinades circumstàncies”.

En aquest context, la Fiscalia ha reiterat la seva postura que qualsevol substància derivada de la planta de cannabis ha de ser considerada estupefaent, independentment de la seva concentració en THC. Aquesta postura xoca amb les recomanacions internacionals, com les de l’OMS, i amb les polítiques de països veïns com França, que ja han aixecat les restriccions sobre la flor de cannabis amb baix contingut en THC.