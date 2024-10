La Fira s’inaugura amb l’objectiu de superar els 70.000 visitants i una aposta pel futur del format

La 45a Fira de Tardor d'Andorra la Vella s'ha inaugurat aquest matí amb el discurs del cònsol major de la capital, Sergi González, qui espera que en aquesta edició es superin els 70.000 visitants tot i les previsions meteorològiques, encara que ha assegurat que "per això tenim aquesta carpa de més de 8.000 metres quadrats que podrà aixoplugar-nos". En aquest mateix sentit, el cònsol ha incidit en el fet que el concepte de fira que hi ha actualment ha de patir una transformació, assenyalant que "llençarem un concurs d'idees amb empreses nacionals i així plantejar quin tipus d'esdeveniment es farà de cara a present i futur", tot i que ha apuntalat que "primer s'ha de valorar aquesta Fira 2024".

Davant la informació aportada pel cònsol major, el cap de Govern, Xavier Espot, ha indicat que és partidari de pensar bé els possibles canvis, tenint en compte que el procediment que hi ha actualment funciona. A més, ha apuntalat que de moment no els han traslladat res al respecte. A més, sobre aquesta possible modificació, el mandatari ha objectat que és "una competència i una responsabilitat del Comú d'Andorra la Vella", així com també ha argumentat que actualment "la nostra prioritat absoluta es troba en matèria d'infraestructures i, sobretot, tot allò que té a veure amb l'habitatge". Tanmateix, ha volgut indicar també que "sigui quina sigui la iniciativa" des del Govern l'acompanyaran i ajudaran amb la participació d'empreses com Andorra Telecom i FEDA: "Qualsevol iniciativa que sigui per millorar serà benvinguda", ha conclòs.

D'altra banda, Espot també ha explicat que l'expositor de l'administració pública s'ha aprofitat per portar a terme la campanya de comunicació sobre l'Acord d'associació amb "l'objectiu que la gent estigui degudament informada sobre aquest projecte futur per Andorra". En aquest sentit, ha recordat que la darrera enquesta d'Andorra Recerca i Innovació (AR+I) "demostrava que molta gent contestava que estava poc o gens assabentada del contingut de l'Acord" i, en aquest sentit, ha incidit que des de l'executiu es té "l'obligació" que el dia que es faci el referèndum la ciutadania pugui decidir "amb ple coneixement de causa".

Mirades positives davant del cap de setmana

En aquesta edició els visitants podran gaudir de 194 expositors en què participen des dels comerços locals fins a empreses internacionals. A més, cal recordar que s'ha ampliat també la part de la fira artesanal, amb parades a banda i banda del riu i apropant l'esdeveniment a la zona de la Rotonda per "generar sinergies" amb l'eix comercial. "Volem que la fira sigui un punt de trobada", ha explicat González.

Aquestes entitats gaudeixen d'un espai en el qual es poden apropar al seu públic objectiu, així com conèixer les novetats dels diferents sectors. "Amb la fira esperem estar més a prop dels nostres clients i tenir una visió més àmplia de què és el sector", ha explicat a aquest mitjà de comunicació Guillem Areny, de l'empresa Solarcity.

Les associacions també gaudeixen del seu espai a la fira. En aquest cas, Toni Soler, de la penya motorista, ha afirmat que des de fa nou anys participen en aquest esdeveniment que els ajuda a donar visibilitat a la 'rider' que preparen cada any, i que en aquesta data donen promoció a la següent concentració motorista per part de la penya motorista.