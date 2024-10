ATIDA demana a Salut que es "fiqui en funcionament" per fer possible la donació d'òrgans

L'Associació de trasplantats i donants d'Andorra (ATIDA) demana al Ministeri de Salut que es "fiqui en funcionament" davant de la donació d'òrgans. Així ho ha explicat el vicepresident de l'entitat, Toni Gamero, en declaracions per a EL PERIÒDIC, tot indicant que "les persones que necessitem un trasplantament ens sentim en deute amb els països veïns que ens han resolt la vida". De la mateixa manera, Gamero ha insistit en el fet que cada vegada és més complicat que la gent pugui ser donant, i per això demanen que es permeti que al Principat puguin haver-hi aquest tipus d'accions solidàries siguin possibles.

D'altra banda, el vicepresident d'ATIDA ha incidit que el marc de la Fira d'Andorra la Vella els hi ha permès ser més visibles i informar a totes les persones que s'apropen a l'expositor. Així mateix, asseguren que en aquest espai poden explicar el significat de ser donant. Finalment, Gamero ha aprofitat la seva intervenció per remarcar que fites com aquesta els permet "promocionar i difondre la importància que té la donació d'òrgans, teixits i cèl·lules".