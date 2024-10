El Tribunal dictarà sentència del cas CBD el 20 de novembre

El Tribunal ha fixat la data del 20 de novembre a les 13.00 hores per a la deliberació de la sentència del cas CBD, després de les al·legacions finals d'aquest dijous. En la seva última intervenció, l'acusat ha manifestat que en cap moment va tenir intenció de traficar amb drogues, explicant que tot el material confiscat era per a ús personal i expressant la seva incredulitat per ser tractat com un traficant, ja que, segons ell, el producte que portava era "droga 'light'", un tipus de substància amb molt menys potencial d'abús. En paraules de l'acusat, "em considero innocent" i lamenta haver estat jutjat amb els mateixos criteris que s'apliquen als casos de drogues tòxiques o més perilloses.



Per la seva banda, la defensa, representada per l'advocat Alfons Clavera, ha basat els seus arguments en tres punts clau. En primer lloc, ha destacat que l'acusat va lliurar el material de "manera voluntària" i sense amagar-lo, ja que el portava en un compartiment fàcilment identificable, la qual cosa indica transparència en les seves intencions. En segon lloc, Clavera ha afirmat que el "pesatge de la substància es va fer de forma errònia", perquè es va incloure l'embalatge, influint així en el resultat de la prova. "Tot el procés ha anat interpretant les lleis," ha declarat l'advocat, "però no en contra del meu defensat", quan, segons Clavera, les interpretacions s'han de fer "a favor".



Finalment, en el tercer eix de la defensa, Clavera ha insistit que els fets podrien emmarcar-se en un error de prohibició invencible. Segons el defensor, "tancar els ulls al fet que a Andorra es compra i es ven CBD en flor és tancar els ulls a una realitat", al·ludint a l'extensió del consum i la compra de CBD al país. L'advocat ha subratllat que a Andorra ja existeixen comerços que distribueixen CBD, i que la situació de l'acusat no hauria d'haver estat tractada com un delicte. A més, ha remarcat que "s'hauria d'haver protegit l'acusat, amb el dret a la defensa" i ha criticat el fet que testimonis del cas s'assabentessin durant el judici que tenien diligències obertes, un fet que deixa encara més marge per l'aplicació de l'error de prohibició.

Rebuig de la llibertat provisional

Durant la sessió, la defensa també ha sol·licitat la llibertat provisional de l'acusat, argumentant els seus vincles familiars i les seves arrels al Principat. La Fiscalia, però, ha rebutjat la petició un altre cop, al·legant risc de fuga. En resposta, l'advocat Clavera ha manifestat que la Fiscalia busca associar el cannabidiol a drogues tòxiques quan, en realitat, "el cannabidiol no pot considerar-se dòping i, per tant, està exempt de la classificació com a droga". A més, defensat que les investigacions similars en tres comerços andorrans donen cabuda a l'error de prohibició invencible, un punt que, segons ell, hauria de permetre eximir el seu client de responsabilitat penal.