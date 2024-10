Josep Duró, nou president de la Comissió de Mediació de la Creu Roja Internacional

Josep Duró Vidal ha estat escollit com a nou president de la Comissió de Mediació i de Compliment de la Federació Internacional de la Creu Roja i la Mitja Lluna Roja, una responsabilitat que consolida la seva trajectòria en el moviment humanitari i que representa una fita pel paper d’Andorra a nivell internacional. Amb el suport del 80% dels vots de les societats nacionals, Duró assumeix un càrrec clau per fomentar el diàleg i garantir el compliment dels principis humanitaris arreu del món.

En el seu nou paper, Duró liderarà la comissió encarregada de vetllar per la mediació i el compliment de les normes i estàndards que regulen les actuacions de la Federació Internacional de la Creu Roja, un organisme que agrupa 191 societats nacionals. Aquesta federació, presidida per un màxim representant, compta amb una junta de govern i cinc comitès especialitzats que treballen en diferents àrees clau, entre les quals hi ha la de Mediació i Compliment, que ara encapçala Duró. Aquests comitès treballen per garantir una resposta humanitària coordinada i efectiva davant de reptes globals com les crisis migratòries, els conflictes armats i les emergències sanitàries.

A la trobada anual de la Federació Internacional, que s’està celebrant a Ginebra, representants de 191 països discuteixen les estratègies per fer front a aquestes necessitats. La Creu Roja, nascuda a Suïssa al segle XIX amb un fort arrelament humanitari, funciona com una organització internacional però amb una estructura federal. Això significa que cada país té la seva pròpia societat nacional, que actua de forma autònoma dins del marc global de la federació, permetent una resposta específica i adequada a les necessitats de cada territori.

Durant l’esdeveniment, s’ha destacat la necessitat de reforçar els esforços davant les crisis humanitàries que afecten milions de persones arreu del món. La Creu Roja Andorrana, present en aquesta trobada, reafirma el seu compromís en contribuir activament a aquests esforços, oferint els seus recursos i l’experiència acumulada per ajudar les comunitats més vulnerables.

Josep Duró, en el seu discurs d’acceptació, ha expressat el seu agraïment per la confiança rebuda i ha subratllat la rellevància de la mediació en el context humanitari actual, on garantir el compliment de les normes és essencial per a la protecció de les persones més afectades per les crisis. "És un honor per a mi servir en aquesta nova capacitat i contribuir a la resolució de conflictes i al reforç del compliment en tot el moviment internacional", ha declarat Duró, posant en relleu la importància de la seva nova responsabilitat.