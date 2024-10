Costa: "Hem de fer del Nacional un fortí"

El dimecres deia 'Lauti' de León que l'equip es troba còmode i que la dinàmica és positiva i ascendent, i que cal continuar així. Per seguir aquests passos, doncs, l'FC Andorra rebrà el diumenge (12.00 hores) a la Reial Societat B, una de les pedreres espanyoles de més renom que actualment és tercera a la classificació amb un punt més que els tricolor i un partit menys. Per això, Ferran Costa ha esmentat aquest matí que han de fer de l'Estadi Nacional "un fortí". "A casa ens volem fer forts", afegia el tècnic, tot esmentant que al Principat encara no coneixen la derrota després de sumar dues victòries i dos empats en quatre partits.

El de Castelldefels ha reconegut que els seus arriben bé després de fer un bon matx contra la Cultural Leonesa. "La primera mitja hora del duel reflecteix molt el que volem que sigui l'equip", ha dit, indicant que juguen per guanyar i que el cap de setmana passat es va demostrar. "Hem de fer que això es transformi en tenir més arribades, ocasions de gol, augmentar les porteries a zero i tenir aquest punt de contundència", ha completat.

Del conjunt de Sergio Francisco Ramos, Costa ha destacat el dinamisme i el talent individual. "Tenen capacitat per associar-se molt ràpid i ser verticals a camp obert", ha comentat en l'aspecte ofensiu, mentre que en el defensiu ha fet èmfasi que alternen la pressió alta i el bloc mitjà. Així mateix, els de Sant Sebastià destaquen per ser golejadors, ja que fins a la data porten 11 gols a favor en vuit jornades, l'aspecte al qual l'FC Andorra ha de posar més atenció. De totes maneres, "el més important per a nosaltres és centrar-nos en aquesta identitat i estil que estem construint".