Grandvalira espera acollir una millor temporada, tot i l'increment de preus

Grandvalira Resorts espera que aquest any es donin unes bones condicions de neu que els permetin "tenir una temporada més bona que l'anterior", tal com ha posat en relleu avui el director comercial i de transformació digital de Grandvalira Resorts, Jordi Galceran, reconeixent així que en la passada "potser en alguns moments ens va faltar neu" i de cara a aquesta temporada esperen que "sigui millor". Així, el fet que aquesta tardor hagi estat més freda els fa tenir una visió i previsió més optimista.

Galceran ha pronunciat dites manifestacions durant la Fira d'Andorra la Vella, on com cada any la companyia és present per vendre forfets. Si bé abans la fira era una cita ineludible per a molts esquiadors per les ofertes que es feien, el fet que "s'hagi anticipat la venda" fa que els hàbits de compra hagin canviat. Així, Galceran ha precisat que "ja hi ha un 10% de la gent que havia comprat el forfet a la fira l'any passat que ja l'han comprat i ja el tenen en aquests moments". Recorda, però, que el volum de vendes que se sol donar a la cita del cap de setmana se situa vora el 9% del volum total de les adquisicions de forfets de temporada i que enguany es podria donar una xifra similar, fa saber l'ANA.

En aquest sentit, el responsable creu que el fet d'acudir a la fira per a molts és més "aquella sensació d'obertura de temporada" i que permet a la gent "retrobar-se", ja que recalca que hi ha qui prefereix encara aquesta compra cara a cara malgrat que el 65% de les vendes es fan en línia. El responsable comercial de Grandvalira Resorts ha recordat que els preus s'han apujat una mica aquest any, però també que hi va haver un període d''early booking' "on es van mantenir els preus de l'any anterior". Galceran també ha comentat que actualment estan en la fase Promo, que va començar al juliol, i s'allarga fins al pròxim 8 de desembre.