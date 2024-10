Isabel Orobitg deixa la vicepresidència d'Andorra Endavant

L’equip d’Andorra Endavant anunciarà en els pròxims dies qui serà la persona designada per assumir la vicepresidència i treballar al costat de Montaner per dur a terme aquesta nova etapa de creixement i transformació política.

Amb la marxa d’Orobitg, el partit inicia una etapa de renovació en la seva estructura interna, amb l'objectiu de consolidar la seva capacitat de resposta davant els nous reptes polítics i socials d'Andorra. Segons el comunicat, Andorra Endavant considera aquesta transformació necessària per aportar “més força, energia i compromís” a la direcció, amb la mirada posada en els desafiaments de futur del país.

Andorra Endavant ha anunciat que Isabel Orobitg deixa el càrrec de vicepresidenta de la formació per motius familiars. En un comunicat, la presidenta del partit, Carine Montaner, ha volgut agrair a Orobitg “la dedicació i la feina” desenvolupades durant el temps que ha estat part de l’equip directiu.

Per El Periòdic

