Encamp reformarà la plaça de l’Església i el Centre Esportiu del Pas de la Casa

El Comú d’Encamp ha convocat un concurs públic per adjudicar els treballs tècnics de redacció dels projectes i direcció d’obra destinats a la remodelació de la plaça de l’Església i a la rehabilitació integral del Centre Esportiu del Pas de la Casa.

Pel que fa al centre esportiu, la intervenció inclou una reforma integral per adequar i millorar els espais, a més de reorganitzar diversos serveis existents. La biblioteca comunal, per exemple, es traslladarà a l’ala dreta de l’edifici, i la sala d’activitats dirigides passarà de la planta 2 a la planta 7. També es preveu el desplaçament del gimnàs, que actualment es troba a la planta 6, a les plantes 2 i 3.

El projecte inclourà, a més, la reforma de la zona d’escalada, de la pista de pàdel existent i de l’àrea de relaxació. Es reestructuraran els espais de vestuaris i es modificaran les sales polivalents del complex, creant una zona específica per a les estades esportives i una altra per a ús general dels usuaris.

El Comú d'Encamp busca obtenir un projecte global per a la rehabilitació de l’edifici, el qual permeti desenvolupar les millores en fases, segons la proposta presentada i d’acord amb la disponibilitat pressupostària, segons s’ha informat a la seva pàgina web.

Actuacions a la zona posterior de l’església

Quant a la remodelació de la plaça de l’Església, el projecte ha de donar continuïtat a les reformes realitzades el 2018 a la zona davant de l’església de Sant Pere, centrant-se ara principalment en la zona posterior.

Entre les actuacions previstes, el projecte haurà de contemplar la millora de l’accessibilitat general a l’església i a la plaça, així com l’embelliment de tot l’entorn. Es planteja la retirada de barreres arquitectòniques, com murets de pedra i escales, i l’enderroc de les jardineres actuals, en mal estat, que seran substituïdes per unes de noves. També es preveu la instal·lació de mobiliari urbà seguint el disseny de l’entorn i l’ampliació de la parada de transport públic situada a la plaça per millorar el confort dels usuaris. El projecte haurà d’incloure, a més, treballs d’impermeabilització en una part de la plaça.

Les ofertes per a la remodelació de la plaça de l’Església s’han de presentar abans de les 12.00 hores del 6 de desembre, mentre que per a la rehabilitació del Centre Esportiu del Pas de la Casa, la data límit és a les 10.00 hores del mateix dia.