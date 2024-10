170 experts es congreguen a les Jornades de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica

Les XXXIII Jornades de la Societat Catalana de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica han començat aquest divendres amb 170 assistents acreditats. Durant dos dies, l’hotel Roc Blanc serà l’escenari de ponències sobre microbiologia i infeccions víriques, amb l'objectiu de facilitar la interacció entre metges i científics i promoure el debat sobre temes d’infectologia i microbiologia, "àmbits en evolució constant", segons Climent Casals, cap de Microbiologia de l'Hospital Clínic de Barcelona i president de la Societat Catalana de Malalties Infeccioses i Microbiologia.

Les jornades inclouran diverses taules rodones i conferències, concebudes per crear un espai d’aprenentatge conjunt, ja que, segons Casals, la infectologia "evoluciona molt ràpidament, com hem vist amb la Covid-19; cal aprendre de les lliçons que ens ha deixat i preparar-nos pel futur". Es parlarà especialment de la Covid persistent, per la qual "la majoria d’estudis indiquen una correlació inversa amb la vacunació, un missatge important per països amb reticències a la vacuna". Casals ha remarcat, però, que trobar tractaments efectius per aquesta condició requereix inversió i anys de recerca.

Les jornades han començat amb un col·loqui sobre intel·ligència artificial (IA) en malalties infeccioses, conduït per Lluís Subirana, pediatre de l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol. "La idea és portar experts que treballen amb IA per mostrar com integrar aquestes eines als hospitals", ha assenyalat Casals, destacant la importància d'usar-les "amb seny".

També es tractarà el tema de les infeccions del futur, per la qual cosa participaran especialistes en veterinària per parlar de la grip aviària, un virus segmentat que pot intercanviar ADN i, potencialment, passar d’animals a humans. Casals ha expressat preocupació sobre aquest risc, subratllant que "aquestes mutacions són un tema que vigilem de prop per evitar sorpreses com la que va provocar el coronavirus", segons informa l'ANA.