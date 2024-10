Els Jocs dels Petits Estats preveuen acollir entorn els 1.300 atletes

Els Jocs dels Petits Estats d'Europa de l'any vinent, els quals se celebraran al Principat del 26 al 31 de maig, preveuen acollir entre 1.200 i 1.300 atletes. Aquesta és la xifra que es manegarà, segons ha confirmat la presidenta del Comitè Organitzador, Anna Garcia, qui ha recordat que hi ha una sèrie de dates límit, una al gener i la darrera al març, i que no serà fins llavors quan es tindrà la dada definitiva – segurament serà el dia 17 –.

Per Pol Forcada Quevedo

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació