Andorra i França reforcen la cooperació en infraestructures, educació i seguretat

El grup d’amistat Andorra-França, que uneix el Consell General andorrà i el Senat francès, s’ha reunit aquest divendres a Foix (capital de l’Arieja) per abordar temes d’interès comú i enfortir la col·laboració transfronterera. La jornada ha inclòs diverses reunions de treball amb l’objectiu de millorar la comunicació entre les dues cambres i agilitzar projectes beneficiosos per a ambdós països.

En l’àmbit d’infraestructures i transport, s’ha mantingut una trobada amb representants de l’Arieja i de la regió d’Occitània per discutir millores a la RN-20, la línia ferroviària de Tolosa a La Tor de Querol, i la promoció d’itineraris naturals que connecten el Pirineu francès amb Andorra. Un altre punt clau ha estat la col·laboració educativa, centrada en augmentar el nombre d’estudiants andorrans que cursen estudis superiors a França. La cooperació en seguretat transfronterera i la lluita contra el contraban han estat altres temes destacats a les trobades bilaterals.

En aquesta reunió hi han participat els responsables del Lycée de Foix i Pamiers, juntament amb el director de Cultura, Esport, Educació i Patrimoni del Departament de l’Arieja. També s’ha fet balanç de la candidatura transnacional a Patrimoni de la Humanitat 'Els testimonis materials de la construcció de l’Estat dels Pirineus: el Coprincipat d’Andorra', que inclou 10 monuments d’Andorra, el Castell de Foix i el conjunt catedralici de la Seu d’Urgell.

En la reunió del grup d’amistat Andorra-França hi han participat, per part del Consell General, els consellers de la comissió legislativa de Política Exterior: Berna Coma (presidenta), Núria Segués (vicepresidenta) i Pere Baró. En representació del Senat francès, hi han assistit els senadors Alain Chatillon (president del grup d’amistat), Jean-Jacques Michau, Pierre-Antoine Levi, Jean Sol, Viviane Artigalas i Emilienne Poumirol. La delegació andorrana ha estat rebuda pel prefecte de l’Arieja, Simon Bertoux, i a les sessions de treball ha comptat amb la presència de l’ambaixadora d’Andorra a França, Esther Rabassa.