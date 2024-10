Call of Duty ressuscita amb Black Ops 6

Fa ara just un any, l’octubre del 2023, celebràvem que la saga de videojocs de trets més famosa i aclamada de la història, ‘Call of Duty’, complia ni més ni menys que 20 anys de trajectòria. De manera que a qualsevol amant dels jocs de shooter li vindran molts records de quin va ser el seu primer ‘CoD’; si el Black Ops original, el segon de Treyarch, el primer ‘Modern Warfare’ o inclús l’antiga joia de ‘World at War’. No hi ha dubte que tothom té el seu preferit (una qüestió de gustos i vivències personals), tanmateix, enguany ens preparem per rebre una nova entrega de la sèrie Black Ops, una de les més estimades pel fandom, amb la sortida de la sisena entrega que porta amb ella grans novetats a la franquícia!

«Obligat a ser canalla. Caçat des de dins. Això és ‘Call of Duty: Black Ops 6’». Amb un lema tan ‘macarra’ s’introdueix la nova història d’Activision i que han desenvolupat juntament Treyarch i Raven, dues de les filials associades. El joc es va estrenar mundialment ahir i el que s’espera com un dels Call of Duty’s més innovadors i trencadors dels darrers anys, prendrà ambientació a principis dels anys 90; una època convulsa i de trastorn polític mundialment, i en la qual ens endinsarà de ple en la guerra del Golf. D’aquesta forma, Black Ops 6 ens submergeix en una narrativa al·lucinant i sense voler lligar-se a les regles de compromís, tal com va sent habitual a la signatura Black Ops.

Entrant en els seus detalls, i abans d’efectuar un breu, però interessant, repàs al recorregut de la franquícia, avancem que el nou títol de Treyarch compta amb una campanya que ens oferirà un gameplay dinàmic i frenètic, amb gran quantitat d’espais amb escenes de cine, moments replets d’acció i activitats d’espionatge clandestí. Pel que fa al multijugador, podrem tastar 16 nous mapes de partida, dels quals 12 seran principals per combatre en dos equips de 6 i 4 estaran disponibles per a la modalitat d’assalt i per jugar-se en 2vs2 o 6vs6. Sens dubte, un dels aspectes que més agradarà als jugadors serà el retorn del sistema clàssic de prestigis, el qual vindrà en una versió «més gran i gratificant que mai».

Respecte a la modalitat de zombis, també recuperarà la seva essència més aterridora, retornant així a les tradicionals rondes i en dos mapes completament nous de sortida. Així, l’experiència de matar morts vivents ens endinsarà a dos indrets mai vistos a la franquícia i en les que Activision promet que s’aniran actualitzant «per oferir mapes encara més emocionants i innovadors». Ara bé, si hi ha un canvi que preval per damunt de tots i que cal destacar (i que a hores d’ara tothom ja haurà corroborat en diferents vídeos) és la introducció de ‘l’omni-moviment’, un nou sistema de moviment multidireccional que permetrà al nostre personatge encadenar diverses maniobres i accions de combat cap a qualsevol direcció.

Sabent tot això, i amb el gran hype que tenen tots els seguidors de la saga ‘Call of Duty’ per aquest llançament, ens dona les seves impressions un excompetidor semiprofessional i jugador habitual de ‘CoD’ com és l’Axel Kenneth, consultor andorrà de 26 anys. «Sent honest, no tinc gaires expectatives; tanmateix, me’l compraré perquè el jugaré amb els meus amics i m’estimo molt aquesta saga», fa saber. D’entre les millores que espera Kenneth pel joc, voldria que hi hagués la modalitat competitiva (coneguda com a ‘modo lliga’) des de l’inici i que estigui «ben desenvolupada». Paral·lelament, veure el retorn dels mapes clàssics de la firma Black Ops és un altre dels seus anhels, «com els mítics Standoff o Express, per ser records de la infantesa i molt estratègics», comenta amb entusiasme.

D’altra banda, el que més li crida l’atenció del nou ‘Call of Duty: Black Ops 6’ és el moviment multidireccional; no obstant això, Kenneth no creu que aquest serà el millor llançament de la franquícia dels últims anys, ja que recorda que «els ‘Modern Warfare’ mostren més realisme en la jugabilitat que els Black Ops, i per aquesta raó, els hi dono més crèdit», assenyala. Unes paraules que evidencien els alts i baixos que ha patit la saga durant pràcticament els 20 anys de la seva existència, motiu pel qual els fanàtics han anat ‘comprant’ algunes idees i, per contra, altres no han sigut tan benvingudes.

És important recalcar que no seria fins al 2009 quan la franquícia experimentaria un salt qualitatiu, sobretot pel que fa a l’apartat multijugador. Per aquest motiu, ‘Modern Warfare 2’ va revolucionar el panorama dels jocs de shooter moderns introduint una personalització de les armes mai vista fins al moment, amb la possibilitat d’acoblar una gran quantitat d’accessoris i dotant d’un veritable potencial als anomenats avantatges o perks. Ara bé, els dos títols que el precedirien són els que conduirien el camí definitiu a l’èxit de la saga, amb l’estrena del primer Black Ops i el tan desitjat ‘Modern Warfare 3’ (original). De manera que amb l’arribada de ‘Call of Duty: Black Ops’ s’afegia un mapa llegendari com és Nuketown (un dels més estimats i mítics de la sèrie), al marge que continuava ampliant el ventall d’opcions del nostre arsenal.

Malgrat la seva bona recepció, la consolidació de la popularitat de Call of Duty arribaria de manera massiva en 2011 amb un‘Modern Warfare 3’ que va permetre donar-li gran visibilitat gràcies a la difusió dels seus continguts a YouTube, moment en què la saga viuria un boom impressionant, sobretot en la faceta competitiva, ja que a partir d’aquest punt s’iniciaven els primers torneigs pro i la consolidació d’aquest esport electrònic a escala mundial. Per a Kenneth, aquest va ser el seu punt de partida amb la franquícia i que rememora com la millor de la seva joventut. «Tot el que tenia era una consola. Me’n recordo al detall de tots i cadascun dels mapes i armes que presentava aquell videojoc.

Allà va començar la meva etapa com a competidor en diversos equips. El meu nivell era desmesurat, destinava gran part del dia en jugar i només era un adolescent», descriu. Sobre aquest vessant competitiu, el consultor remarca que en aquell moment «no podia guanyar diners per la competició a causa de ser menor d’edat, però sí optar a premis a les diferents lligues de competicions virtuals professionals, com ara a la reconeguda LVP espanyola», precisa.

Per acabar, alguns dels majors èxits de la franquícia recauen en el rècord de vendes que va suposar ‘Call of Duty: Black Ops 2’, recaudant 500 milions de dòlars en les primeres 24 hores de la seva estrena en 2012 (fita inèdita fins alhesores), la gran professionalització que ha viscut el sector amb la fortuna que ingressen els seus competidors i l’auge del Battle Royale amb Warzone.